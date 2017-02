Monacos hochgelobte Talentschmiede

Der Respekt von Trainer Pep Guardiola und seinen Citizens ist groß vor diesem AS Monaco. Vor allem einen Mann pickte sich der renommierte spanische Coach bei der Einordnung des Gegners heraus: den kolumbianischen Star-Stürmer Radamel Falcao. "Das System, das Monaco spielt ist perfekt für ihn. Sie attackieren im Zentrum und flanken viel. Sie sind vorne so, so stark."

Respekt vor Falcao

16 Tore hat Falcao in der Ligue 1 in 20 Partien erzielt: ein Top-Wert, der nicht vorherzusehen war. Zwei Jahre lang hatte die "Association Sportive" den 31-Jährigen an den FC Chelsea und Manchester United verliehen. In England kam der Starstürmer jedoch nicht gut zurecht. Die Rückholaktion ins Fürstentum hat sich dagegen ausgezahlt. " Wir müssen auf ihn aufpassen ", warnte auch City-Torwart Willy Caballero. " Wir hoffen, dass wir nicht den besten Falcao sehen und er nicht trifft."

Monacos Trainer Leonardo Jardim

Falcao ist im Team von Trainer Leonardo Jardim nicht allein für das Toreschießen zuständig. Weiterer wichtiger Job des Stürmers: Jardim hat ihn als Anführer seines Teams auserkoren, dessen besonderes Kennzeichnen die Vielzahl an hoch talentierten jungen Spielern ist. Als Jardim vor zweieinhalb Jahren seinen Job in Monaco antrat, ging das mit einem Kurswechsel einher. Die Devise der russischen Klubbesitzer lautete fortan: Wir holen Talente in großer Zahl, lassen sie von Jardim formen und transferieren sie dann möglichst schnell weiter. Die Rechnung scheinz aufzugehen. So verkaufte Monaco nach Jardims erster Saison Akteure für 150 Millionen Euro, darunter Anthony Martial, der mit 19 Jahren für 50 Millionen Euro zu Manchester United transferiert wurde.

Große Perspektiven

Auch die jetzige Elf ist gespickt mit jungen Kickern, denen eine große Karriere vorausgesagt wird. Thomas Lemar gehört dazu, der offensive Mittelfeldspieler aus Guadelope. Monaco holte ihn vor einem Jahr aus Caen für vier Millionen Euro. Jetzt ist er angeblich 20 Millionen Euro wert. Oder Bernado Silva, der portugiesische Mittelfeldspieler, steht als 22-Jähriger bereits auf der Wunschliste vieler europäischer Top-Klubs. Oder Almany Touré zählt dazu, der 20-Jährige aus Mali, der als Nachfolger von Philipp Lahm beim FC Bayern gehandelt wird. Und Kylian Mbappé ist zu nennen - ein 18-jähriger Stürmer, der bereits als "neuer Thierry Henry"bezeichnet wird.

Jardims Jungstars mit Häuptling Falcao legten eine furiose erste Saisonhälfte hin. 76 Treffer in 26 Partien, eine Quote von 2,92 Toren pro Spiel - Monaco stellt den torreichsten Sturm aller großen europäischen Ligen. Die Vorrunde schloss das Team als Gruppenerster vor Bayer Leverkusen ab - die einzige Niederlage gab es im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen die Werkself.

Starke erste Saisonhälfte

Nun also Manchester City: Die Generalprobe beim Abstiegskandidaten SC Bastia misslang zwar - es gab nur ein 1:1. Davor gab es allerdings vier Siege in Reihe. Noch immer ist AS Monaco im Rennen um alle drei französischen Titel. Auch in der Champions League soll im Achtelfinale keinesfalls Schluss sein. Zumal den Franzosen englische Mannschaften gut liegen. In der Gruppenphase gab es zwei Erfolge gegen Tottenham Hotspur. Im Achtelfinale vor zwei Jahre schaltete Jardims Team Arsenal London im Achtelfinale aus. Ziehen jetzt die nächsten Engländer den Kürzeren?

Stand: 21.02.2017, 12:11