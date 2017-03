Schweinsteiger in Chicago gelandet

Bereits am Flughafen empfangen 500 Fans Bastian Schweinsteiger. Am Abend soll der ehemalige Bayern-Star dann offiziell von Chicago Fire vorgestellt werden. Bereits am Samstag könnte er erstmals in der US-Liga kicken.