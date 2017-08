Salihamidzic spricht über seinen neuen Job

Sportschau | 01.08.2017 | 05:53 Min. | Verfügbar bis 07.08.2017 | Das Erste

Am Rande des Audi Cups 2017 spricht der neue Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic über die Anforderungen in seinem neuen Job beim Rekordmeister. Aus rechtlichen Gründen ist das Video nur in Deutschland verfügbar.