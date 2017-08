Klopp stellt Financial Fairplay in Frage

Sportschau | 02.08.2017

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp äußert sich kritisch zu Neymar und zum Financial Fairplay. Mit seinem Team beim Turnier in München war er zufrieden. Aus rechtlichen Gründen ist das Video nur in Deutschland verfügbar.