Huddersfield kämpft um die Premier League - Interview mit Michael Hefele

Sportschau | 26.05.2017 | 13:45 Min. | Das Erste

Ein No-Name kämpft in der zweiten englischen Fußball-Liga im Endspiel um den Aufstieg in die Premier League, Hilfe bekommt Huddersfield Town dabei vom deutschen Trainer und einigen deutschen Spielern. Im ARD-Interview gibt Michael Hefele einen Einblick in das "Spiel des Lebens" für die Stadt.