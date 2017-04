Derby in Madrid: Griezmann gleicht spät aus

Sportschau | 08.04.2017 | 02:53 Min. | UT | Verfügbar bis 15.04.2017 | Das Erste

31. Spieltag in der Primera División: Real Madrid trifft im Stadtderby auf Atletico Madrid. In der zweiten Halbzeit gelingt den Hausherren die Führung, doch ein Franzose gleicht diese in der Schlussphase aus.