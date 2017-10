Aserbaidschan - Hüseynovdan und der Fall Rasim Alijew

Wenn Deutschland in der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan trifft, wird ein Spieler auf dem Platz stehen, der in einem anderen Land wohl gar nicht auf freiem Fuß wäre. Cavid Hüseynovdan steht in Verbindung mit dem Todesfall von Rasim Alijew.