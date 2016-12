Fifa-Berater Van Basten will besseres Benehmen

Ein Knigge für die Fußball-Profis

Der frühere niederländische Starstürmer Marco van Basten sorgt sich um das Benehmen der Fußballer auf dem Platz und will in seiner Rolle als technischer Berater des Weltverbandes FIFA an Verbesserungsvorschlägen mitarbeiten.