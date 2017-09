WM-Qualifikation - Wood erzielt späten Ausgleich für die USA

Die Mannschaft von Trainer Bruce Arena kam beim Auswärtsspiel am Dienstag (Ortszeit) gegen Honduras nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Mittelfeldspieler Romell Quioto (28. Minute), der in der nordamerikanischen MLS für Houston Dynamo aufläuft, sorgte noch in der ersten Halbzeit für die 1:0-Führung der Mittelamerikaner. Erst der in der 73. Minute eingewechselte Bundesliga-Profi Bobby Wood konnte durch seinen Treffer in der 85. Minute die Niederlage der USA verhindern.

USA bleiben punktgleich vor Honduras

Durch das Remis bleiben die USA mit aktuell neun Punkten auf dem dritten Platz der Qualifikationsgruppe des FIFA-Kontinentalverbandes CONCACAF. Honduras liegt mit ebenfalls neun Zählern, aber einem schlechteren Torverhältnis, auf Platz vier.

"Das war ein ganz wichtiger Punkt für das US-Team", sagte Nationaltrainer Bruce Arena: "Ich bin sehr stolz auf meine Spieler.

Panama ohne Mühe gegen Trinidad und Tobago

Mexiko, das sich bereits für die WM-Endrunde in Russland qualifiziert hat, erspielte sich beim Tabellenzweiten Costa Rica ein 1:1 (1:0). Panama hatten beim 3:0 (1:0) gegen Trinidad und Tobago keine Mühe.

Nur die drei erstplatzierten Mannschaften der Gruppe qualifizieren sich automatisch für die WM-Endrunde in Russland im nächsten Jahr.

sid/red/dpa | Stand: 06.09.2017, 09:51