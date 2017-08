Im Duell des Champions-League-Siegers Real gegen den Champion der Europa League setzten sich die Madrilenen dank der Treffer von Casemiro (24. Minute) und Isco (52.) am Ende verdient durch. Der Anschlusstreffer durch Romelu Lukaku (62.) reichte United nicht mehr, um die Partie in Skopje noch zu drehen.

Real am Anfang dominant

Im ersten Durchgang gab Madrid ganz klar den Ton an und hätte angesichts der Spielanteile gegen ein bis dahin enttäuschendes Manchester auch zur Pause höher führen können. Dass Casemiro bei der Torvorlage von Dani Carvajal wohl hauchdünn im Abseits stand, war zwar bitter für die Mannschaft von Jose Mourinho, doch angesichts der eigenen Leistung wäre alles andere als ein Rückstand zum Seitenwechsel auch nicht verdient gewesen.

Das Team von Zinedine Zidane spielte United phasenweise an die Wand und konnte es sich erlauben, Weltfußballer Cristiano Ronaldo erst in der Schlussphase der Partie einzuwechseln. Der Portugiese hatte mit dem Nationalteam des Europameisters am Confed Cup teilgenommen und das Training erst am vorigen Samstag wieder aufgenommen.

Rashford und Asensio verpassen weitere Tore

In der zweiten Hälfte war die Partie dann jedoch augseglichener - auch wenn die Abwehr der Engländer beim schön herausgespielten 2:0 durch Isco ziemlich hilflos aussah. Nur wenige Minuten nach dem Treffer staubte der bis dahin blass gebliebene Lukaku auf der anderen Seite eiskalt ab, als Keylor Navas im Tor der Spanier einen Schuss von Nemanja Matic nur nach vorne abprallen ließ.

Nun hatten beide Kontrahenten diverse Chancen auf ein weiteres Tor, doch sowohl der für United eingewechselte Marcus Rashford (81.), als auch der auf der Gegenseite ebenfalls eingewechselte Marco Asensio (90.+2) vergaben absolute Hochkaräter.

Mourinhos dritte Pleite

Für Real Madrid bedeutete der Sieg nach insgesamt sieben Minuten Nachspielzeit die Titelverteidigung dieses Wettbewerbs. Für Manchesters Coach Mourinho bedeutete die Niederlage indes, dass der Portugiese auch im dritten Anlauf weiter auf den Supercup in seinem persönlichen Trophäenschrank warten muss.

rt/dpa | Stand: 08.08.2017, 22:44