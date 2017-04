Grindel wird Vizepräsident der UEFA

Grindel stellt Club-WM und Confed-Cup in Frage

Grindel sagte nach seiner Wahl, dass er durch die Aufstockung der WM auf 48 Mannschaften keine Zukunft mehr für den Confederations Cup und die Club-WM sehe. "Ich finde, dass wir auch darüber reden sollten, ob wir an diesen Wettbewerben festhalten müssen", sagte der DFB-Präsident. "Ich glaube, dass man auf der einen Seite erkennen muss, dass der Zug in Richtung zum Beispiel einer WM mit 48 Mannschaften nicht mehr aufzuhalten ist. Dass man aber auf der anderen Seite den Clubs Zugeständnisse machen sollte bei Wettbewerben wie der Club-WM oder dem Confed Cup, wo sich der sportliche Wert in Grenzen hält."

Amtszeitbeschränkung gilt

Künftig gilt eine Amtszeitbeschränkung von höchstens zwölf Jahren für die Mitglieder des Exekutivkomitees und den UEFA-Präsidenten - also zwei Wiederwahlen. Die Reformen treten am 1. Juli in Kraft. Dann dürfen zudem nur noch "aktive" Funktionäre, also (Vize-)Präsidenten und Generalsekretäre der Nationalverbände, ins Exko gewählt werden.

Stand: 05.04.2017, 15:46