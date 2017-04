Ceferin auf Konfrontation mit Spitzenklubs

Die mächtige Klub-Vereinigung ECA bekommt im Exekutivkomitee zwei Sitze (mit Stimmrecht) - einen davon wird wahrscheinlich Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge besetzen, der wie Andrea Agnelli (Juventus Turin) bislang nur kooptiertes Mitglied war. Das Verhältnis zu den Spitzenklubs ist jedoch belastet.

Ceferin greift Rummenigge offen an

"Die Klubs sind nicht die Einzigen, denen der Fußball am Herzen liegt. Dies gilt auch für die UEFA, die FIFA und die Nationalverbände, heute mehr denn je, da bin ich ganz offen", sagte Ceferin während seiner Eröffnungsrede beim UEFA-Kongress in Helsinki. Zwar sprach Ceferin Rummenigges Namen nicht aus, er richtete sich direkt, "ganz ruhig und unaufgeregt, aber mit viel Bestimmtheit" an eine "Fußballlegende und große Führungspersönlichkeit" - damit war der Bayern-Boss gemeint, der der ECA vorsitzt.

Rummenigge hatte in der Diskussion um die Vergrößerung der WM auf 48 Teilnehmern geäußert, dass die Verbände sich nur noch für Politik und Geld, aber nicht mehr für den Fußball interessieren würden. "Natürlich sind uns auch finanzielle Aspekte wichtig, aber nur, damit wir mehr verteilen können an die Klubs und an die Nationalverbände, damit sich der Fußball überall weiterentwickeln kann", sagte Ceferin.

"Gewissen" Ligen sagte der UEFA-Boss zudem: "Wir werden uns niemals erpressen lassen von Ligen, die denken, sie könnten manipulieren und Kleinere beeinflussen, nur weil sie astronomische Einnahmen generieren und denken, sie seine allmächtig". Es werde "keine geschlossene Liga (Superliga, d. Red.) geben", sagte Ceferin: "So einfach ist das. Das ist mit unseren Werten und Idealen nicht zu vereinbaren." Zwischen der UEFA, der ECA und der Ligen-Vereinigung EPFL war es immer mal wieder zu Konflikten gekommen. Unter anderem ging und geht es um den internationalen Spielkalender, die Belastung der Spieler und die Verteilung der Gelder.

UEFA propagiert neue Transparenz

Für die Vergabe der UEFA-Wettbewerbe wird ein "transparentes Bewerbungssystem" eingeführt. In die Statuten aufgenommen werden außerdem Zusätze zur Ethik und Good Governance.