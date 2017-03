Der UEFA wird eine Stimme im FIFA-Rat fehlen

Es sah aus, als könnte es eine richtige Wahl werden. Fünf Kandidaten sollten sich auf dem UEFA -Kongress in Helsinki am 5. April stellen, um sich für einen der vier freien europäischen Plätze im FIFA -Rat zu bewerben.

Nur noch drei Bewerber für vier Plätze

Doch in den letzten Tagen verlor die UEFA zwei Bewerber. Russlands stellvertretender Ministerpräsident Witali Mutko - der in seiner früheren Position als Sportminister seines Landes eine zwielichtige Rolle im Skandal um das staatliche Dopingsystem einnahm - wurde von der FIFA -Prüfungskommission nicht zugelassen. Sie beanstandete einen möglichen Interessenkonflikt, weil Mutko in Russland ein Regierungsmitglied ist.

Islands ehemaliger Verbandschef Geir Throsteinsson

Der Isländer Geir Thorsteinsson zog seine Kandidatur am Montag (13.03.2017) zurück. Der Grund: Er gab sein Amt als Vorsitzender des isländischen Verbandes an Gudni Bergsson ab. Doch der UEFA -Kongress wird auch über einen Vorschlag des UEFA-Exekutivkomitees abstimmen, nach dem die europäischen Mitglieder des FIFA -Rates in ihren Landesverbänden eine "aktive Rolle" einnehmen müssen. In den vergangenen Jahren hatten beispielsweise Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach nach dem Ende ihrer Präsidentschaften beim DFB noch internationale Ämter bekleidet. Also passt Thorsteinsson nicht mehr ins Profil, er selbst nannte seinen Rückzug vor diesem Hintergrund "angemessen" .

Das Reformprodukt FIFA-Rat bleibt ein mächtiges Gremium

Der FIFA -Rat - häufig auch mit seinem englischen Namen FIFA -Council genannt - ist der Nachfolger des früher zuverlässig Skandale liefernden FIFA -Exekutivkomitees. Die Schaffung des Rates war Teil der Reform, die FIFA -Präsident Gianni Infantino für seine Präsidentschaft angekündigt hatte.

Eine Art Gewaltenteilung mit mächtigerem Generalsekretariat, einem stärker repräsentativ arbeitenden Präsidenten und dem FIFA -Rat sollte die Macht eines einzigen Gremiums wie zuvor des Exekutivkomitees, einschränken. Doch im heutigen FIFA -Rat sitzen zahlreiche Mitglieder des alten Exekutivkomitees. Und mehr Transparenz ist bislang nicht zu erkennen: Auf Vorschlag Infantinos beschloss der FIFA -Kongress in Mexiko, dass der Rat ein Jahr lang Mitglieder der eigenen Kontrollinstanzen benennen oder entlassen kann. Chefaufseher Domenico Scala trat daraufhin zurück.

Die erste Sitzung im FIFA-Council im May 2016 in Mexiko

Der FIFA -Rat hat weiterhin eine große Macht, denn er trifft die wichtigen Entscheidungen - unter anderem zuletzt die Vergrößerung der Endrunde der Weltmeisterschaften ab 2026. Dem Rat gehören laut FIFA-Statuten 37 Mitglieder an, zu denen der FIFA -Präsident, acht Vize-Präsidenten und 28 weitere Mitglieder gehören. Der UEFA stehen drei Posten unter den Vize-Präsidenten sowie sechs Plätze unter den Mitgliedern zu.

Ein Platz der UEFA bleibt vorerst leer

Die Folge ist nun, dass der UEFA in dem mächtigen Gremium vorläufig eine Stimme fehlen wird. Ersatzkandidaten für Mutko und Thorsteinsson gebe es keine, teilt die UEFA mit - die Bewerbungsfrist sei abgelaufen. Der vakante Platz müsse nun im Laufe des Jahres bei einem außerordentlichen Kongress besetzt werden, der Zeitpunkt dafür stehe noch nicht fest.

Wolfgang Niersbach (l.) und Reinhard Grindel

Ohnehin hatte die UEFA bislang zurzeit ein Mitglied zu wenig im Rat. Wolfgang Niersbach ist seit seiner Sperre durch die Ethikkommission der FIFA nicht mehr im Rat vertreten. Bei dem Kongress tritt DFB -Präsident Reinhard Grindel daher ebenfalls zur Wahl an, allerdings nur für eine zweijährige Amtszeit, um den Platz von Niersbach einzunehmen.

Zu der Wahl, die ohnehin nur noch eine Formalität ist, stehen nun Sandor Csyani (Ungarn), Costakis Koutsokoumnis (Zypern) und Dejan Savicevic (Montenegro). Sie bewerben sich jeweils für eine vierjährige Amtszeit. Michel D’Hooghe (Belgien), Senes Erzik (Türkei) und Marios Lefkaritis (Zypern) treten nicht mehr an. Angel Maria Villar Llona (Spanien), David Gill (England) und UEFA-Präsident Aleksander Čeferin (Slowenien) bleiben als Vizepräsidenten im Amt, die Italienerin Evelina Christillin als Mitglied. Mit Grindel sind also nur acht der neun UEFA -Posten im FIFA -Rat besetzt.

Weitere Entscheidungen stehen an

Der UEFA -Kongress wird neben der Wahl der Rats-Mitglieder weitere Entscheidungen treffen. So soll unter anderem die Zahl der vier Jahre dauernden Amtszeiten des UEFA -Präsidenten und der Mitglieder des Exekutivkomitees der UEFA auf drei beschränkt und der Vergabeprozess für die Endspiele von Europa League und Champions League transparenter werden.

Stand: 15.03.2017, 10:02