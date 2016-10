So läuft die WM-Quali auf den anderen Kontinenten

Nord- und Mittelamerika:

Ein paar mehr Teams treten bei der WM -Qualifikation in Nord- und Mittelamerika an. Am Ende schaffen es von 35 Nationalteams drei zur WM -Endrunde. Eine weitere Nation muss in die Relegation - gegen einen asiatischen Vertreter. Viele Länder bedeuten in diesem Fall auch einen etwas komlizierteren Modus. Zunächst müssen die ganz kleinen Staaten ran, darunter die US -Jungferninseln und Nicaragua. Im K.o. -Modus geht es in die 2. Runde, wo Kuba, Kanada und Co. hinzukommen. Wieder setzen sich die Teams durch, die nach Hin- und Rückspiel die Nase vorn haben. So auch in der 3. Runde, wenn Jamaika, Guatemala und andere dabei sind. Letztlich bleiben sechs Teams übrig, die mit den sechs gesetzten Teams - Mexiko, USA , Honduras, Costa Rica, Trinidad & Tobago und Panama - in drei Gruppen mit je vier Teams aufgeteilt werden. Mexiko, mit Leverkusen-Stürmer Chicharito (im Bild) in seinen Reihen, dominierte Gruppe A nach Belieben - 16 Punkte aus sechs Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Honduras (8 Punkte) sicherte sich knapp vor Kanada (7) den zweiten Platz in der Gruppe.