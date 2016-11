In nahezu jedem Jahr kommt der Meister der türkischen Süper Lig aus Istanbul. Besiktas, Fenerbahce und Galatasaray, die drei großen Klubs der Metropole, machen den Titel fast immer unter sich aus. Bisher gelang es nur zwei anderen Vereien, die Vorherrschaft zu brechen - Trabzonspor feierte letztmals 1984 die Meisterschaft, und 2010 jubelte am Ende der Saison überraschend Bursaspor. Auch jetzt steht ein Klub aus Istanbul an der Tabellenspitze. Doch es ist keiner der großen Drei, sondern Istanbul Basaksehir.

Nach neun Spieltagen ist das Team noch ungeschlagen. Saisonübergreifend hat es 18 Partien in Serie nicht verloren. Gleich zum Saisonstart gab es einen 1:0-Sieg gegen Fenerbahce, seit dem dritten Spieltag steht Istanbul Basaksehir an der Spitze. Am Freitag steht das Topduell beim Tabellen-Dritten Galatasaray an. Doch was ist das eigentlich für ein Klub?

Ehemalige Betriebsmannschaft

Gegründet wurde er 1990 vom damaligen Istanbuler Bürgermeister Nurettin Sözen als Betriebsmannschaft der Stadtverwaltung - damals unter dem Namen Istanbul Büyükşehir Belediyespor, kurz Istanbul BB. 2007 stieg der Verein in die Süper Lig auf. Nach dem Abstieg im Sommer 2013 schaffte er im Jahr darauf den direkten Wiederaufstieg. Größter Erfolg war der Einzug ins Pokalfinale 2011, das mit 3:4 im Elfmeterschießen gegen Besiktas verloren ging. Im Sommer 2014, gleich nach dem Aufstieg, folgte dann die Umbenennung in Istanbul Basaksehir und der Umzug in den gleichnamigen Stadteil im Westen der Großstadt.

Seitdem läuft es. Zwei Mal in Serie wurde der Klub Vierter der Süper Lig. In der Qualifikation für die Europa League scheiterte Basaksehir jedoch jeweils - zunächst an AZ Alkmaar und dann an Schachtjor Donezk.

Erdogan trifft beim Eröffnungsspiel

Staatschef Erdogan bei der Stadioneröffnung

Worin der Erfolg begründet liegt, das kann nur spekuliert werden. Fakt ist, dass Istanbul Basaksehir der Lieblingsverein des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan ist und in der Türkei auch gerne ein “Klub der Regierung” genannt wird.

Nur so ist es wohl zu erklären, dass eigens für ihn ein neues Stadion gebaut wurde. Denn seit Sommer 2014 trägt das Team seine Heimspiele im Fatih Terim Stadion aus - einer neu errichteten Arena mit 17.319 Plätzen. Erdogan ließ es sich nicht nehmen, beim Eröffnungsspiel zweier Prominententeams auzulaufen. Beim 9:4-Sieg seiner Mannschaft schoss der Politiker drei Tore, und das alles wurde auch noch live im Fernsehen übertragen.

Das Geld kommt vom neuen Sponsor. Seit Januar 2015 wirbt der Klub für eine große Krankenhauskette. Deren Chefs sollen sich angeblich im Dunstkreis Erdogans bewegen - genau wie die Baufirma, die das Stadion realisiert hat.

Vor fast leeren Rängen

Banner beim Spiel gegen Rijeka

Das ist bei den Heimspielen übrigens fast leer. Den jüngsten 5:1-Sieg gegen Akhisar Belediyespor sahen 2.233 Zuschauer. Insgesamt kamen bisher 14.405 Fans zu den fünf Partien, das macht einen Schnitt von 2.881. Bei einem Verein ohne Tradition und Historie verwundert das nicht. So gibt es keinen offiziellen Fanklub. Die Regierung kann zwar für ein Stadion und zahlungskräftige Sponsoren sorgen, aber die Menschen errreicht sie nicht.

Da die Ränge eh immer fast leer sind, nutzt die Regierung sie ab und an anders. So wie beim Europa-League-Qualifikationsspiel gegen Rijeka, wo unter dem Banner "Eine Fahne, ein Land" die Namen von "Märtyrern" aufgeführt wurden, die beim gescheiterten Putsch im Juli 2016 ums Leben gekommen waren.

Ex-Nationaltrainer Avci an der Linie

Istanbuls Trainer Abdullah Avci

Das Team hat einen Altersdurchschnitt von 28,5 Jahren und gilt als zusammengekauft. Der Großteil der Spieler kam erst nach dem Wiederaufstieg 2014. Die bekanntesten Akteure sind Nationaltorwart Volkan Babacan und Mittelfeldspieler Emre Belözoglu, der schon für Atletico Madrid, Newcastle United und Inter Mailand auflief. Und natürlich der Trainer. Abdullah Avci betreute von 2011 bis 2013 das Nationalteam. Ihm ist es offenbar gelungen, aus der neu formierten Mannschaft binnen kurzer Zeit eine verschworenen Gemeinschaft zu machen.

Abgesehen davon ist vielleicht die Ausgeglichenheit des Kaders das Erfolgsgeheimnis. Zehn verschiedene Spieler haben sich schon in die Torschützenliste eingetragen. Toptorschützen sind der Brasilianer Jose Marcio da Costa und der Bosnier Edin Visca mit je vier Treffern. Prunkstück ist jedoch die Abwehr. Die Defensive um Routinier Yalcin Ayhan hat in neun Ligaspielen erst fünf Treffer kassiert.

In den türkischen Medien spielt der Tabellenführer keine große Rolle und findet nur am Rande statt. Das mag an der Nähe zur Regierung liegen. Präsident Erdogan liegt mit dem Großteil der Medien im Clinch und geht seit dem Putschversuch auch teils hart gegen sie vor.

Das neue Leceister?

Basaksehir gefällt sich in der Rolle des Außenseiters und sieht sich als Leicester City der Türkei. Das Team aus den Midlands düpierte im vergangenen Jahr bekanntlich die Topklubs der Premier League und wurde völlig überraschend englischer Meister. Am Bospuros bleibt die Konkurrenz noch gelassen, und auch Experten sehen den Erfolg als Momentaufnahme. So war es aber auch bei Leicester.

Gehasst wird Basaksehir in der Türkei nicht, geliebt aber auch nicht. Den Fans der drei großen Klubs in Istanbul scheint der Emporkömmling eher egal zu sein - was vielleicht noch schlimmer ist als gehasst zu werden. Und so ist wohl auch niemand traurig, wenn der türkische Meister dann am Ende doch wieder Besiktas, Fenerbahce oder Galatasaray heißt.

Stand: 04.11.2016, 09:02