Auch die Türkei will die EM 2024

Die Türkei ist der erste Konkurrent des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB ) um die Ausrichtung der Fußball- EM 2024. Trotz der angespannten Sicherheitslage, der Kritik aus dem Westen am Präsidenten und der Sorge um die Demokratie im Land wollen die Türken zum ersten Mal ein sportliches Großereignis wie die EURO veranstalten.

Das gab der Verband TFF am Mittwoch (15.02.2017) offiziell bekannt. "Die Türkei hat in den vergangenen Jahren große Schritte nach vorne gemacht. Wir sind in der Lage, jedes große Sportereignis zu organisieren", sagte Sportminister Akif Cagatay Kilic in der TFF-Zentrale in Istanbul. Eine Spitze gegen Deutschland hatte Kilic auch parat: Während Berlin weiter auf seinen Flughafen warten müsse, würde in Istanbul demnächst schon der dritte eröffnet.

Entscheidung Ende 2018

Bei seiner Pressekonferenz ließ das Regierungsmitglied natürlich nicht unerwähnt, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan die Bewerbung bei der Europäischen Fußball-Union ( UEFA ) offiziell abgesegnet hat. Was Erdogans Unterstützung für den Verband um seinen Boss Yildirim Demiroren wert ist, wird sich im September 2018 zeigen. Dann entscheiden die 17 Mitglieder des UEFA-Exekutivkomitees mit dem slowenischen Präsidenten Aleksander Ceferin an der Spitze über den Endrunden-Gastgeber.

Zuletzt mussten die Türken bei ihren Bemühungen um Großveranstaltungen zwei Niederlagen einstecken. Die Olympischen Spiele 2020 gingen nach Tokio statt nach Istanbul, die EM 2016 nach Frankreich. Vor der Wahl der Ausrichter für die erste paneuropäische EM 2020, die in 13 Städten stattfindet, hatte die Türkei ihre Bewerbung etwas überraschend zurückgezogen.

Einige Problemfelder

Nun hofft Kilic mit Blick auf die Kandidatur für 2024, dass etwas "Wundervolles für unser Land entstehen kann." Aus westlicher Sicht würde eine Endrunde in der Türkei aufgrund der derzeitigen politischen Gemengelage und der Terrorgefahr wohl eher gemischte Gefühle hervorrufen.

Die Auswirkungen auf den Fußball waren bereits in den vergangenen Monaten zu spüren. So kehrte Nationalspieler Mario Gomez dem Land den Rücken. Auch Lukas Podolski von Galatasaray Istanbul wird immer wieder mit Wechseln in Verbindung gebracht. Zudem verzichteten die deutschen Bundesligisten in der Wintervorbereitung erstmals seit langem komplett auf ein Trainingslager in der Türkei.

sid | Stand: 15.02.2017, 09:21