Der Wechsel des französichen Shootingstars Kylian Mbappé vom AS Monaco zu Paris St. Germain steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Das vermeldeten die französischen Tageszeitungen "L´Equipe" und "Le Parisien" am Sonntagabend. Geplant sei zunächst eine einjährige Leihe des französichen Nationalspielers, die aber eine Kaufoption von kolportierten 180 Millionen Euro beinhaltet. Der 18-Jährige soll dem Vernehmen nach noch am Montag (28.8.) den Medizincheck in Paris absolvieren. Nach Neymar wäre die Verpflichtung von Mbappé der zweite Transfercoup des französischen Scheichklubs in diesem Sommer. Unter anderem soll auch Real Madrid an einer Verpflichtung des jungen Angreifers interessiert gewesen sein.

Auch nach dem Transfer von Ousmane Dembélé buhlt der FC Barcelona weiter um die Dienste von Philippe Coutinho vom FC Liverpool. Es ist aber alles andere als sicher, ob der Wechsel des 25-jährigen bis zum Ablauf des Transferfensters am 31.08.2017 um 23.59 Uhr über die Bühne gehen wird. Wie der "Daily Mirror" berichtet, habe Coutinho den "Reds" signalisert, noch eine weitere Saison in Liverpool zu bleiben. Allerdings nur unter der Bedingung, in der kommenen Saison nach Barcelona wechseln zu drüfen. Laut der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" fordert Liverpool einen Fixpreis von 140 Millionen Euro für Coutinho.

Auch Bundesligaklub Borussia Dortmund befindet sich nach dem Abgang von Dembélé auf der Suche nach einem Flügelspieler. In den Fokus ist ein ukrainischer Nationalspieler gerückt, der bereits in der Vergangenheit beim BVB als Neuzugang gehandelt wurde: Die Rede ist von Andriy Yarmolenko. Laut "Kicker" soll sich Yarmolenko bereits zum Medizincheck in Dortmund befinden. Der 27-jährige gilt als wuchtiger, antrittstarker Außenbahnspieler und erzielte bei seinem derzeitgen Klub Dynamo Kiev 137 Tore in 339 Pflichtspielen. Yarmolenko, der bei Kiev noch bis 2020 unter Vertrag steht, soll zwischen 25 und 30 Millionen Euro Ablöse kosten.

Die Zeit von Pierre-Michel Lasogga beim HSV scheint dagegen noch in diesem Sommer ein Ende gefunden zu haben. Die Hamburger stellten den bulligen Angreifer zu Gesprächen mit dem englischen Zweitligist Leeds United frei. "Pierre hat zwei Tage frei bekommen, um sich in Leeds einen Überblick zu verschaffen", sagte Sportchef Jens Todt dem TV-Sender "Sky". In Hamburg hat Bobby Wood den Vorzug vor Lasogga erhalten. Der US-Amerikaner hat seinen Vertrag im Juni bis 2021 verlängert und ist unter HSV-Trainer Markus Gisdol gesetzt.

Auch für Bendedikt Höwedes scheint kein Platz mehr bei Schalke 04 zu sein. Der abgesägte Kapitän der "Knappen" ist seit Tagen beim italienischen Meister Juventus Turin im Gespräch. Ein erstes Angebot soll Schalke-Manager Christian Heidel abgelehnt haben. Laut der italienischen Sportzeitung "Gazetta dello Sport" will Juve aber einen weiteren Anlauf unternehmen, um Höwedes unter Vertrag zu nehmen. Bereits heute (28.08.2017) soll den Schalkern eine neue Offerte unterbreitet werden.

Stand: 28.08.2017, 10:24