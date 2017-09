Dafür stimmte die Mehrzahl der 20 Vereine. Demnach sind Wechsel ab der Saison 2018/2019 nur noch bis zum Donnerstag (17.00 Uhr Ortszeit) vor dem ersten Spieltag möglich. Der Beschluss betrifft nur die Premier League. Zuletzt hatten sich zahlreiche Trainer über Wechsel nach Saisonbeginn und eine dadurch erschwerte Planung beschwert.

Keine einstimmige Entscheidung

Die Premier League gab die Entscheidung am Donnerstag (07.09.2017) nach einem Treffen aller Klubs bekannt. Englischen Medien zufolge fiel sie nicht einstimmig aus. Arsenals Teammanager Arsène Wenger hatte den Schritt schon vor der Abstimmung befürwortet. "Nicht einmal die Spieler haben Klarheit. Jeder Trainer in der Liga würde zustimmen, das vor Saisonbeginn zu klären, um nicht Spieler in der Kabine sitzen zu haben, die schon zur Hälfte weg sind" , hatte Wenger auf einer Pressekonferenz gesagt. In England war das Transferfenster am vergangenen Donnerstag geschlossen worden, drei Wochen nach dem Saisonstart.

"Dieses Affentheater"

Auch in der Bundesliga war zuletzt die Forderung nach einem früheren Ende des Transferfenster laut geworden. Derzeit endete die Frist in Deutschland am 31. August.

"Es wäre eine gute Idee, den Markt vor dem ersten Spieltag zu schließen" , so die Meinung von Bayern-Trainer Carlo Ancelotti: "Das wäre auch für meinen Job besser. Es gibt im Moment viele Spekulationen, die Spieler sind nicht zu 100 Prozent ruhig" , hatte der 58-jährige Italiener noch vor Schließung des aktuellen Transferfensters gesagt.

BVB -Boss Hans-Joachim Watzke formulierte seine Meinung drastischer: "Die Fans freuen sich im Sommer, auf deutsch gesagt, nicht auf die ganze Transferscheiße, sondern auf Fußball. Wenn die Liga losgeht, muss es nur noch um Fußball gehen" - und nicht um "dieses Affentheater".

"Betrug am Fan"

Auch Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hatte sich für eine Verkürzung der Transferperiode im deutschen Profifußball ausgesprochen. "Es wäre sinnvoll, wenn das Transferfenster mit dem Saisonstart geschlossen wird. Zum einen, weil die Vereine mit ihren Kadern planen und zum anderen, weil es auch ein Betrug am Fan ist. Denn die Anhänger kaufen sich unter falschen Voraussetzungen eine Dauerkarte oder ein Trikot mit dem Namen ihres Lieblings, der dann kurz darauf noch wechselt."

Thema köchelt schon länger

Das Thema Transferschluss ist übrigens kein neues. Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, bis vor wenigen Tagen auch Vorsitzender der Europäischen Klub-Vereinigung ECA, hatte bereits vor zwei Jahren angeregt, die aktuellen Regelungen zu überdenken. "Die UEFA war damals schon dafür. Man sollte spätestens dann dichtmachen, wenn die Ligen beginnen. Ansonsten ist es komisch" , hatte Rummenigge kürzlich gesagt. Die Klubs sollten laut Rummenigge erwägen, das Thema bei der UEFA nochmals anzustoßen.

Der Chef des europäischen Fußball-Verbandes jedenfalls scheint offen für eine Reform: Alexander Ceferin spricht sich in einem exklusiven Sportschau-Interview für eine kürzere Transferperiode aus.

sid/red | Stand: 07.09.2017, 15:45