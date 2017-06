Trainermarkt - Angebote und Gesuche

Borussia Dortmund beendete die Suche recht schnell, auch wenn der Wunschkandidat Lucien Favre abgesagt hatte. Peter Bosz ist der Neue beim BVB , damit haben 17 von 18 Bundesligisten für die Saison 2017/18 einen Trainer unter Vetrag. Allein Bayer Leverkusen fahndet, sondiert oder verhandelt noch. Roger Schmidt (Foto), der in der vergangenen Saison bei den Leverkusenern entlassen worden war, ist auf der Suche nach einem neuen Klub, genau wie Thomas Tuchel, dessen Name mit so ziemlich jedem potenten Klub in Verbindung gebracht wird, der einen Trainer sucht. Hier ein Überblick.

Bayer Leverkusen

Der Name Tuchel fiel auch beim Werksklub aus Leverkusen. Jedenfalls sagte dessen Berater Olaf Meinking der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass Tuchel "nicht nach Leverkusen" geht. David Wagner, der mit Huddersfield Town in die Premier League aufstieg, galt auch als Kandidat, bleibt aber ebenfalls in England. In der Gerüchteküche wurden zudem Peter Bosz und Domenico Tedesco gehandelt, der den Zweitligisten Erzgebirge Aue überzeugend zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga führte. Als möglicher neuer Trainer gilt weiterhin Martin Schmidt. Der kicker berichtete schon vor Monaten über das Leverkusener Interesse an dem Schweizer, als der noch für den 1. FSV Mainz 05 arbeitete. Er würde zum Fußballstil, den sein Namensvetter Roger Schmidt über Jahre in Leverkusen etablierte.

Ajax Amsterdam

Sowohl Roger wie auch Martin Schmidt werden als Nachfolger von Peter Bosz beim Tabellenzweiten der Eredivisie gehandelt. Aber die Liste scheint lang zu sein. Auch Jaap Stam soll darauf stehen, genau wie Erik ten Hag vom Nachbarn FC Utrecht, der in Deutschland weniger bekannt ist.

AS Rom