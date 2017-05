Als Ajax Amsterdam im Mai 2016 Peter Bosz als seinen neuen Trainer vorstellte, da schüttelten viele Fans des niederländischen Rekordmeisters erstaunt den Kopf. Denn der 53-Jährige hatte als Coach keinerlei Erfolge vorzuweisen und war auch als Spieler keine Ikone.

Bosz spielte in den Niederlanden für Apeldoorn, Arnheim, Waalwijk, Breda und - was bei den Ajax-Fans nicht gut ankam - bei Feyenoord Rotterdam. In Frankreich lief er für Sporting Toulon auf, in Japan für JEF United, und auch in der Bundesliga spielte er schon. In der Rückrunde der Saison 1997/98 machte er 14 Partien für Hansa Rostock. Auch acht Länderspiele stehen in der Statistik. Auch als Trainer betreute Bosz keine Topteams. So wie Apeldoorn und Arnheim, wo er ja auch schon spielte. Auch De Graafschap, Almeo und Maccabi Tel Aviv gehören nicht zu den ersten Adressen. "Ajax zu trainieren, ist eine Chance, die ich nur einmal im Leben bekomme" , sagte Bosz bei seinem Amtsantritt.

Europa spricht wieder von Ajax - und von Bosz

Jetzt - zwölf Monate später - sind alle Kritiker verstummt. Bosz verpasste mit Ajax in den Niederlanden zwar die Meisterschaft, doch er führte das Team ins Europa League-Finale. Das ging zwar gegen Manchester United mit 0:2 verloren, doch Ajax war international plötzlich wieder in aller Munde und ganz Europa schwärmte von diesem jungen Team, das auf dem Weg ins Endspiel unter anderem den FC Schalke und Olympique Lyon hinter sich ließ. Von der Renaissance des Rekordmeisters war da die Rede, von einer neuen Generation neuer Ajax-Fußballer und neuen Glanzzeiten.

Thema in Leverkusen und Dortmund

Das alles weckt Begehrlichkeiten, und wenn immer in diesen Tagen ein Topklub einen neuen Trainer sucht, fällt der Name Peter Bosz. Auch zwei Bundesligisten haben ihn offenbar auf der Liste: Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Sprachliche Probleme würde es nicht geben, Bosz spricht fließend Deutsch.

Was Fans und Experten verzückt, ist die Spielweise dieses neuen Ajax. Bosz setzt auf Jugendstil und Spektakel-Fußball mit viel Kreativität und hohem Tempo. Das frühe Pressing, das schnelle Umschalten und das gepflegte Kurzpassspiel erinnern an Pep Guardiola zu seinen Zeiten beim FC Barcelona. Der Spanier ist Bosz‘ Vorbild. Genau wie Johan Cruyff, den Vater des niederländischen "Voetbal total".

Talenten zum Durchbruch verholfen

Um seine Philosophie durchzusetzen, krempelte er den Ajax-Kader um und schreckte dabei auch vor unpopulären Entscheidungen nicht zurück. So trennte sich Amsterdam vom hoch gehandelten Talent Riechedly Bazoer, das seit Januar 2017 beim VfL Wolfsburg spielt. Auch Nemanja Gudelj und Anwar El Ghazi, die unter Bosz-Vorgänger Frank de Boer Stammspieler waren, mussten gehen.

Stattdessen verhalf er den Talenten zum Durchbruch. So wie Justin Kluivert, dem Sohn der Ajax-Ikone Patrick, oder Matthijs de Ligt, der zuletzt als 17-Jähriger in der niederländischen Nationalelf debütierte. Der Erfolg gab ihm am Ende Recht.

Weggang nach nur einem Jahr?

"Wenn wir diese Mannschaft zusammenhalten können, werden wir nächste Saison noch stärker werden, da bin ich mir sicher", sagte Bosz nach dem verlorenen Finale von Stockholm. Und deshalb ist es wenig wahrscheinlich, dass er das Projekt Ajax nach nur einem Jahr abbricht.

Stand: 31.05.2017, 12:01