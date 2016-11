Klopp in der FIFA-Auswahl zum Welttrainer

Der ehemalige Coach von Borussia Dortmund steht als einziger deutscher Fußballlehrer in der Endauswahl. Ausgesucht wurden die zehn Cheftrainer von einer Expertengruppe der FIFA-Fußballkommission. Zu den Auserwählten zählen auch Pep Guardiola (Spanien/Bayern München/Manchester City), Zinédine Zidane (Frankreich/Real Madrid) und Europameister-Coach Fernando Santos (Portugal/portugiesisches Nationalteam).

Der Sieger wird in einem Wahlverfahren ermittelt, in dem zu je 50 Prozent Stimmen der Spielführer und Trainer der Nationalteams aus aller Welt sowie die Ergebnisse der öffentlichen Abstimmung unter den Fans und der Eingaben einer ausgewählten Gruppe von über 200 Medienvertretern der sechs Kontinente zählen. Das Wahlverfahren für den Trainer des Jahres 2016 findet vom 4. bis zum 22. November statt. Die drei Finalisten werden am 2. Dezember bekanntgegeben.

Sieger Heynckes und Löw

Als letzte Deutsche gewannen Jupp Heynckes (2013) und Joachim Löw (2014) die Auszeichnung. Vergangenes Jahr siegte Luis Enrique (FC Barcelona) vor Guardiola.

Diese Trainer stehen 2016 zur Wahl:

Chris Coleman (Wales/walisisches Nationalteam)

Didier Deschamps (Frankreich/französisches Nationalteam)

Pep Guardiola (Spanien/FC Bayern München/Manchester City)

Jürgen Klopp (Deutschland/Liverpool)

Luis Enrique (Spanien/FC Barcelona)

Mauricio Pochettino (Argentinien/Tottenham Hotspur)

Claudio Ranieri (Italien/Leicester City)

Fernando Santos (Portugal/portugiesisches Nationalteam)

Diego Simeone (Argentinien/Atletico Madrid)

Zinedine Zidane (Frankreich/Real Madrid)

Klopp dürfte als Verlierer der Europa-League-Finales eher geringe Chancen auf den Sieg haben. Die Sensation des Jahres war eindeutig Claudio Ranieri gelungen, der in einer Liga mit dem FC Chelsea, Manchester City und United, dem FC Arsenal oder eben auch Liverpool das Kunststück fertigbrachte, die No-Name-Truppe aus Leicester zum Titel in der Premier League zu führen. Gute Aussichten zumindest auf die Top-Drei hat auch Portugals Europameistertrainer Fernando Santos.

Stand: 02.11.2016, 16:40