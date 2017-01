Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit die letzte Chance sein: Alles andere als ein Sieg der Tottenham Hotspurs, und die Meisterschaft dürfte auch in dieser Spielzeit wieder nur ein unerfüllter Traum für das Team aus dem Norden Londons bleiben. Im letzten Jahr schnappte den "Spurs" Leicester City den Titel vor der Nase weg. Nun scheint ein alter, ungeliebter Bekannter beste Aussichten auf die Trophäe zu haben.

Gegner am Mittwochabend (04.01.2017) an der White Hart Lane wird der FC Chelsea sein, das derzeit die Tabelle der Premier League überaus souverän mit 49 Punkten nach 19 Spielen und einem Vorsprung von fünf Zählern auf den Zweiten FC Liverpool anführt.

Zehn Punkte Rückstand

Die "Spurs" müssen dagegen ganze zehn Punkte gegenüber dem Tabellenführer gutmachen. Und das große Problem für Tottenham ist: Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte ist seit einigen Wochen nicht mehr aufzuhalten. Seit nunmehr 13 Partien in Folge ist das Team mittlerweile als Sieger vom Platz gegangen und hat damit sogar den Liga-Rekord des FC Arsenal aus der Saison 2001/02 eingestellt. "Das wird ein schweres Spiel, für sie und für uns" , sagt Chelsea-Coach Antonio Conte. "Wir müssen uns gut vorbereiten."

Viel Zeit bleibt den "Blues" nicht, schließlich wird es das bereits dritte Spiel innerhalb von acht Tagen sein. "Wir haben in der Vergangenheit sehr viel gearbeitet und diese Kraft brauchen wir jetzt auch, weil wir so wenig Zeit haben, Lösungen zu finden" , sagt Conte.

Druckvolle Spurs

"Chelsea kommt in einer sehr guten Verfassung zu uns. Aber wir sind auch sehr gut drauf und es ist eine gute Gelegenheit für uns, sie zu stoppen und die Lücke zu verkleinern" , sagte Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino selbstbewusst. Auch seine Mannschaft war zuletzt sehr erfolgreich und konnte die vorangegangenen vier Partien allesamt für sich entscheiden. Das jüngste 4:1 gegen den FC Watford war dabei derart beeindruckend herausgespielt, dass selbst der kritische und zu keinerlei Euphorie neigende Tottenham-Coach schwärmte: "Das war beinahe ein perfektes Spiel. Wir waren fantastisch".

Im Herbst hatte der Argentinier Pochettino seine taktische Marschroute verändert und auf eine Dreier-Abwehrkette umgestellt. Und diese Maßnahme zahlt sich aus. Seitdem wirkt sein Team noch druckvoller und torgefährlicher. Die Angreifer sind seit einiger Zeit in guter Form und werden von den Mitspielern zudem gut in Szene gesetzt. Dele Alli traf in den letzten drei Partien fünf Mal, sein Kollege Harry Kane traf gegen Watford ebenfalls doppelt. In der Vorsaison hatten die "Spurs" nach der selben Anzahl der Spiele 33 Treffer erzielt, in dieser Spielzeit sind es bereits 37.

Auf die Idee kommt es an

Aber auch die Defensive funktioniert bestens. Mit lediglich 14 Gegentreffern (Vorsaison: 15) haben sie derzeit die zweitbeste Abwehr - hinter Chelsea (13). Diese Entwicklung ist auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. "Sie lieben es, schnell von hinten heraus zu spielen und auf den Gegner Druck zu machen, wenn dieser den Ball hat" , sagt Conte. "Tottenham ist ein großes Team. Letztes Jahr hätten sie schon den Titel holen können, jetzt sind sie noch besser geworden" .

Zum richtigen Zeitpunkt für Tottenham kommen auch die zuletzt gesperrten Defensivspieler Kyle Walker und Jan Verthongen zurück ins Team. Allerdings sind für den Trainer ganz andere Aspekte wichtig, um den großen Favoriten und Lokalrivalen aus dem Londoner Westen tatsächlich stoppen zu können. "Das Wichtigste wird die Idee, die Philosophie sein, mit der die Spieler in die Partie gehen. Und was sie dann mit dem Ball machen wollen" , sagt Pochettino.

Stand: 03.01.2017, 11:18