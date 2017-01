Christian Eriksen als brillanter Vorbereiter und Dele Alli als kongenialer Abnehmer waren am Montagabend (04.01.17) im Top-Match des 20. Spieltags für die Blues nicht zu stoppen. Beim verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg für die Gastgeber an der White Hart Lane legte den Spielmacher der dänischen Nationalelf beide Tore für die große Hoffnung der "Three Lions" auf. Mit dieser Partie endete die Rekordserie der Mannschaft von Antonio Conte, die zuvor 13 Mal hintereinander gewonnen hatte.

Erste Chance für Hazard

Die insgesamt enttäuschenden Blues hatten allerdings die erste Chance der Partie, doch Eden Hazard schob nach fünf Minuten den Ball aus 14 Metern knapp neben das Gehäuse von Hugo Lloris. In der 23. Minute hatte dann Tottenham eine gute Gelegenheit zur Führung, doch Eriksen platzierte seinen Distanzschuss um Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

Als von Chelsea immer weniger kam, erhöhte Tottenham in der Schlussphase der ersten Halbzeit den Druck. Doch zunächst scheiterte Eric Dier aus spitzem Winkel mit einem eher als Ablage gedachten Kopfball am glänzend reagierenden Thibaut Courtois.

Viel Druck von Walker

Als die reguläre Spielzeit schon abgelaufen war, war Courtois dann aber doch geschlagen. Kyle Walker trieb den Ball über die rechte Außenbahn nach vorn, bediente Eriksen, der mit seiner Maßflanke aus dem halbrechten Raum die sonst so sichere Chelsea-Defensive sauber filetierte. Im Zentrum hatte sich Alli perfekt zwischen die beiden Defensivleute Victor Moses und Marcos Alonso geschlichen - seinen Kopfball platzierte der Nationalspieler perfekt in den rechten Winkel.

Nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte Diego Costa den Ausgleich auf dem Fuß, doch Lloris kratzte seinen Flachschuss aus der linken Ecke. Nun war Chelsea klar am Drücker, Hazard setzte nur Sekunden später einen Kopfball aus kurzer Distanz neben das Tor. Doch Tottenham befreite sich aus der Umklammerung - und kam mit einer Kopie des ersten Treffers zur Vorentscheidung: Walker auf Eriksen, Eriksen mit einer Traumflanke auf Alli, Kopfball - Tor (54.). Erneut sah Moses nicht gut aus, er und Azpilicueta behinderten gegenseitig, statt Alli zu stören.

Spurs in Lauerstellung

Danach schaffte es Chelsea nicht mehr, wirklich gefährlich zu werden. Im Gegenteil, eine Viertelstunde vor Schluss hatte Eriksen per Freistoß die Chance, seine herausragende Vorstellung mit einem Treffer zu krönen, doch er verpasste das 3:0 knapp.

Die Blues bleiben aber trotz der Niederlage deutlich vorn, Liverpool ist durch das eigentlich enttäuschende Remis in Sunderland aber auf fünf Zähler herangerückt. Tottenham liegt mit nun sieben Punkten Rückstand auf Platz drei in Lauerstellung - alles andere als dieser Sieg wäre das Aus im Titelrennen gewesen.

Stand: 04.01.2017, 22:49