Mit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2022 dürfte Toni Kroos im Starensemble von Real Madrid zu den Top-Verdienern aufsteigen. Bislang soll er bereits gut zehn Millionen Euro brutto verdient haben, in Zukunft könnte es fast das Doppelte sein. Wie viele Millionen letztlich auf Kroos' Konto eingehen werden ist nicht bekannt. Mit dem neuen Arbeitspapier drücken die Königlichen ihre hohe Wertschätzung für ihren Spielmacher aus. Offenbar hat der französische Trainer Zinedine Zidane auf eine vorzeitige Verlängerung gedrängt, immerhin besaß Kroos noch einen Kontrakt bis 2020.

Kroos ist das Herz des Real-Spiels

"Es ist ein Glück, einen Spieler wie ihn zu haben", sagte der ehemalige Weltfußballer zuletzt. Kroos ist als Stratege aus der Mannschaft der Topstars nicht wegzudenken. Mit dem derzeit verletzten Luka Modric bildet er eines der besten Mittelfeld-Duos der Welt.

Seine derzeit starke Form untermauerte der ehemalige Münchner, der 2014 nach Spanien gewechselt war, auch in den beiden WM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Tschechien in Hamburg (3:0) und gegen Nordirland in Hannover (2:0). Gegen die Tschechen trat der gebürtige Greifswalder sogar als Torschütze in Erscheinung - wie so oft zeigte er dabei seine überragende Schusstechnik.

Trotz starker Konkurrenz durch Sami Khedira und Ilkay Gündogan gilt Kroos in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als gesetzt. "Er bestimmt bei uns das Tempo. Und Toni ist noch torgefährlicher geworden. Er ist einer der wichtigsten Spieler bei uns", sagte zuletzt Abwehrchef Jerome Boateng. Das ist auch Real Madrid bewusst. Zuletzt wurde Kroos zwar immer wieder mit anderen Top-Vereinen in Verbindung gebracht, unter anderem soll sich die "Alte Dame" Juventus Turin in ihn verliebt haben. Zuvor war auch immer wieder Manchester City als Interessent genannt worden. Mit dem neuen Kontrakt dürfte sich das erledigt haben.

red/sid | Stand: 12.10.2016, 14:29