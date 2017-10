Der Meister steht aktuell mit 19 Zählern aus den ersten acht Partien nämlich nur auf dem vierten Rang, an der Spitze thronen der SSC Neapel mit der Maximalausbeute von 24 Punkten und einer Tordifferenz von +21, sowie Inter Mailand mit 22 Zählern und +12. Auch Lazio Rom (19 Punkte) mischt auf dem dritten Platz munter im Titelrennen mit. Doch das - Stand jetzt - absolute Spitzenspiel steigt nun erst einmal an diesem Samstagabend (21.10.2017).

Plötzlich auch hinten stark

Neapel ist der Favorit - die Mannschaft von Maurizio Sarri, der das Team auch schon in den letzten beiden Jahren auf Rang zwei und drei führte und in der Stadt geboren ist, scheint in dieser Spielzeit noch einmal einen Schritt nach vorn gemacht zu haben. Kein Verein in den fünf europäischen Topligen hat bisher alle absolvierten Partien gewonnen, Neapel eben schon. Auch wenn es in der Königsklasse unter der Woche eine 1:2-Niederlage gegen Manchester City gab - die Neapolitaner sind in absoluter Topform.

Das Erfolgsgeheimnis: Kontinuität und eine herausragende Offensive - das war schon in der letzten Saison so, als man mit 94 Treffern den besten Angriff der Liga stellte. Dazu ist das Team nun noch eingespielter, nennenswerte Abgänge gab es kaum. Die Zugänge sind allesamt eher Verstärkungen in die Breite gewesen, um Ausfälle wie den von Angreifer Arkadiusz Milik besser zu kompensieren. Sarri hat seiner erfahrenen Truppe außerdem nun auch einen größeren Fokus auf die Defensivarbeit verordnet. Erst fünf Gegentreffer musste Keeper Pepe Reina hinnehmen. Das sah im letzten Jahr oft noch anders aus.

Guardiola-Lob

Das Prunkstück bleibt aber natürlich die spektakuläre Offensive mit dem Belgier Dries Mertens, dem Spanier Jose Callejon und dem Italiener Lorenzo Insigne, die als flexibler und dribbelstarker Dreiersturm fast jeden Defensivreihe vor große Probleme stellen. 14 Treffer haben diese drei bisher gemeinsam in der Liga erzielt und dahinter zieht auch noch der Slowake Marek Hamsik die Fäden. Pep Guardiola, Trainer vom letzten Champions-League-Gegner Manchester, meinte jüngst sogar: " Wenn sie frei von Verletzungen bleiben, dann können sie in dieser Saison alles erreichen. In meiner Trainerlaufbahn bin ich selten auf eine solch starke Mannschaft getroffen."

Auch wenn der Spanier dafür bekannt ist, gegnerische Mannschaften gerne mal etwas stärker einzuschätzen als sie tatsächlich sind, kommt dieses Lob nicht von ungefähr. Hätte Mertens seinen Elfmeter in der 38. Minute nicht verschossen, hätte man dem englischen Tabellenführer möglicherweise einen Punkt abtrotzen können. Oder sogar mehr.

Spalletti macht Inter wieder "eklig"

Gleich alt - gleich erfolgreich: Luciano Spalletti (l.) und Maurizio Sarri

Mit welchem Rezept will Inter diese Mannschaft nun aufhalten? Trainer Luciano Spalletti - genau wie sein Gegenüber Sarri 58 Jahre alt - wird sich schon etwas einfallen lassen. Der Italiener übernahm im Sommer, nachdem er den AS Rom zuvor auf den dritten und zweiten Rang geführt hatte, seinen Vertrag dort aber nicht verlängern wollte und scheint dem Champions-League-Sieger und Meister von 2010 endlich einmal etwas Konstanz zu bescheren. Zwölf Übungsleiter verschliss der Traditionsklub in den letzten sieben Jahren, seit sechs Saisons reichte es nicht mehr für den Sprung unter die Top drei.

Spalletti scheint jedoch das richtige Händchen zu haben. Im Gegensatz zu Sarri, der seine Mannschaft nun über mehrere Jahre kontinuierlich entwickeln und zusammenstellen konnte, setzte der neue Mann an der Linie bei Inter im Sommer auf einen größeren Umbruch. Über 80 Millionen Euro gab man für Neuzugänge aus, die dem Vorjahressiebten aber einen entscheidenden Leistungssprung beschert haben. Die Doppel-Verpflichtung aus Florenz von Matias Vecino und Borja Valero hat das Mittelfeld stabilisiert, der erst 22 Jahre alte Milian Skriniar von Sampdoria Genua wurde sofort Leistungsträger in der Abwehr, die in der letzten Saison so gar nicht sattelfest war.

Mauro Icardi - 90 Tore in 164 Spielen

Die Leistungsträger vorn: Mauro Icardi und Ivan Perisic

Und vorne? Da ballert Mauro Icardi wie schon in der letzten Saison munter weiter. Der 24 Jahre alte Kapitän entschied jüngst das Mailänder Derby mit einem Dreierpack - 90 Tore in 164 Serie-A-Spielen. Eine herausragende Bilanz. Neun Treffer stehen aktuell auf seinem Konto und zuletzt gehörte er auch erstmals seit 2013 wieder zur Nationalmannschaft Argentiniens. Icardi profitiert im Klub aber auch enorm vom Kroaten Ivan Perisic, der auf dem Flügel schon drei Tore und vier Assists beisteuerte. Ein Großteil der Offensivlast ruht eben aber auch auf den Schultern dieser beiden. Die Verletzung eines ihrer Offensivstars würde das Team möglicherweise weit zurückwerfen, für das Spitzenspiel sind jedoch beide fit.

Partien wie das spektakuläre 3:2 gegen den Stadtrivalen AC sind übrigens eigentlich nicht wirklich typisch für die Auftritte der erfahrenen Spalletti-Elf, die im Schnitt mit fast 29 Jahren noch älter ist als die des Tabellenführers. Normalerweise kontrollieren die Mailänder das Spiel aus einer sicheren Defensive und lassen vorn ihre beiden Leistungsträger eiskalt zuschlagen. Knappe, aber souveräne Siege mit wenigen Gegentoren - das ist das Erfolgsrezept der Mailänder. Wie zuletzt eigentlich 2010 unter Jose Mourinho.

Dieses Rezept wird am Samstag nun aber auf die in der Liga größtmögliche Probe gestellt. Hält Inter aber auch gegen Neapel hinten die Null, setzt es als Überraschungsgast im Titelrennen ein dickes Ausrufezeichen. Auch wenn Gastgeber Neapel nicht nur bei den Wettanbietern der relativ klare Favorit ist, haben die Mailänder den Vorteil der längeren Pause. Da die Spalletti-Elf in dieser Saison international nur zuschaut, geht sie ausgeruht in das Duell um die Tabellenführung.

Stand: 20.10.2017, 11:30