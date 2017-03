Der Rekordmeister feierte durch ein 2:1 (1:0) bei Athletic Bilbao seinen vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen und baute seinen Vorsprung auf Titelverteidiger FC Barcelona vorläufig auf fünf Punkte aus. Barca tritt erst am Sonntag (19.03.17) beim FC Valencia an.

Einen Tag nach der Auslosung des Champions-League-Viertelfinales agierten die Königlichen völlig unbeeindruckt vom Hammer-Los München. Karim Benzema (25.) und Casemiro (68.) trafen für das Team von Weltmeister Toni Kroos. Madrid hat abgesehen von seinem derzeitigen Vorsprung auf Barcelona noch einen weiteren Trumpf in der Hand: Wegen seiner Teilnahme an der Klub-WM im vergangenen Dezember hat der Champions-League-Gewinner noch ein Nachholspiel auszutragen.

red/sid/dpa | Stand: 18.03.2017, 18:00