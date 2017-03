Abstiegskandidat Deportivo La Coruna hat die Erfolgsserie des FC Barcelona in der Primera Division beendet. Nach zuvor sechs Siegen hintereinander und vier Tage nach dem denkwürdigen 6:1 über Paris St. Germain im Champions-League-Achtelfinale unterlagen die Katalanen am Sonntag (12.03.2017) 1:2 (0:1).

Ter Stegen patzt

Barcas scheidender Trainer Luis Enrique hatte seine Mannschaft im Vergleich zum beeindruckenden Kraftakt gegen PSG auf fünf Positionen verändert - das war offenbar keine so gute Idee. In einer ereignisarmen ersten Hälfte geriet Barcelona durch den früheren Bundesligastürmer Joselu in Rückstand (41.). Torhüter Marc-André ter Stegen rutschte der Ball nach einer missglückten Klärungsaktion von Javier Mascherano durch die Finger.

Deportivos kleine Rache

Unmittelbar nach der Pause gelang Luis Suarez zwar der Ausgleich (46.), doch Alex Bergantinos machte per Kopf in der 74. Minute die Überraschung gegen das Star-Ensemble um Lionel Messi perfekt. Torschütze Suarez sah die Ursache für die Pleite nicht in der kräftezehrenden Aufholjagd gegen Paris: "Wir haben ihnen in der ersten Hälfte zuviel Raum gegeben. Sie kämpfen um das Überleben, also wussten wir, dass es hart sein würde. Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Wir werden das Handtuch nicht werfen."

In gewisser Hinsicht war der Sieg "Depors" auch eine kleine Rache für den verlorenen Champions-League-Rekord. Vor Barcas irrer Aufholjagd nach dem 0:4 in Paris hatte La Coruna den bis dato höchsten Rückstand in der Königsklasse aufgeholt. Nach einem 1:4 beim AC Mailand im Viertelfinale der Königsklasse 2004 gelang im Rückspiel ein 4:0.

Bayer-Gegner quält sich

Der Tabellenvierte Atlético Madrid war am Samstag (11.03.2017) nur mit Mühe zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg beim Drittletzten FC Granada gekommen. Vier Tage vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen (4:2-Sieg im Hinspiel) erzielte Antoine Griezmann in der 84. Minute den Siegtreffer. In der Nachspielzeit sah Granadas ghanaischer Mittelfeldspieler Wakaso die Gelb-Rote Karte (90.+4).

Der FC Sevilla ließ im Rennen um die Meisterschaft zwei Punkte liegen. Der Europa-League-Sieger kam daheim nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Aufsteiger CD Leganés hinaus. Gabriel hatte den Tabellen-Sechzehnten in der dritten Minute überraschend in Führung gebracht, Sevilla schaffte nur noch den Ausgleich durch Stevan Jovetic (43.).

red/sid/dpa | Stand: 12.03.2017, 19:10