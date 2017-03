Am 26. Spieltag siegte der Champions-League-Sieger bei SD Eibar mit 4:1 (3:0) und hat zunächst zwei Punkte Vorsprung auf Meister FC Barcelona. Karim Benzema (14. und 25.), der kolumbianische WM -Torschützenkönig James Rodriguez (30.) und Marco Asensio (60.) trafen für Real, das am Mittwoch gegen UD Las Palmas beim 3:3 nach einem Zwei-Tore-Rückstand nur mit Glück noch einen Punkt gerettet hatte.

Weltmeister Toni Kroos wurde von Real-Trainer Zinedine Zidane mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim italienischen Vertreter SSC Neapel am Dienstag (Hinspiel 3:1) geschont. Barcelona trifft im ersten Spiel nach der Rückzugsankündigung von Trainer Luis Enrique zum Saisonende am Samstagabend (20.45 Uhr) auf Celta Vigo. Mit einem Sieg wären die Katalanen wieder Spitzenreiter, allerdings hat Real noch ein Spiel in der Hinterhand.

