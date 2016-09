Barcelona siegte am Samstag (17.09.2016) mit 5:1 bei Aufsteiger CD Leganes und meldete sich nach der überraschenden Heimpleite in der Vorwoche gegen Alaves eindrucksvoll in der Primera Division zurück.

Barcas Superstar-Trio mit Lionel Messi, Neymar und Luis Suarez ragten dabei heraus und fertigten den Aufsteiger fast im Alleingang ab. Messi (15.), Suarez (31.) und Neymar (44.) sorgten schon vor der Pause für die deutliche Führung, auch die jeweiligen Torvorbereitungen gingen auf das Konto des Trios. Kurz nach dem 2:0 hatte Barca-Keeper Marc-André ter Stegen den Anschlusstreffer durch Darwin Machis mit einer starken Parade verhindert (34.). Das 4:0 erzielte erneut Messi (55.) per Elfmeter - Neymar war im Strafraum gefoult worden. Mittelfeldspieler Rafinha, Bruder des Bayern-Profis Thiago, traf mit einem wuchtigen Schuss zum 5:0. Gabriel (80.) konnte per Freistoß nur noch den Ehrentreffer für Leganes erzielen.

Nächstes Torfestival von Messi, Neymar und Suarez

Erst am Dienstag hatte Barça in der Champions League einen 7:0-Erfolg gegen Celtic Glasgow gefeiert. In der Primera Division war es der dritte Sieg des FC Barcelona im vierten Spiel, nachdem die Mannschaft von Trainer Luis Enrique sich am vorangegangenen Spieltag einen Ausrutscher gegen Aufsteiger Alaves geleistet hatte.

Durch den Sieg zogen die Katalanen nach Punkten mit dem bisherigen Tabellenführer Real Madrid gleich, die Königlichen treten allerdings am Sonntagabend (20.45 Uhr) noch bei Espanyol Barcelona an.

