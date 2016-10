Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League einen Sieg gegen Jose Mourinho und Manchester United verpasst. Im selten ansehnlichen, aber hart umkämpften Top-Spiel trennten sich die Rivalen am Montag (17.10.2016) mit einem 0:0.

In der Tabelle bleibt Liverpool mit 17 Punkten Vierter und hielt ManUnited (14) auf dem siebten Rang auf Abstand. Allerdings verpassten die "Reds" auch die Möglichkeit, nach Punkten mit dem Spitzenduo Manchester City und FC Arsenal (beide 19) gleichzuziehen.

Intensive Partie

Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der Erzrivalen war in der ersten Halbzeit geprägt von einer enormen Intensität. Mourinho ließ sein Team erstaunlich offensiv verteidigen. Liverpool hatte Mühe, das Spiel hinten heraus aufzuziehen. Auf beiden Seiten wurden die Zweikämpfe hart geführt, der läuferische Einsatz war hoch. Große Torchancen blieben aus.

Klopps Liverpool, bei dem der deutsche Nationalspieler Emre Can zu seinem ersten Startelf-Einsatz in der laufenden Premier-League-Saison kam, hatte auch in Durchgang zwei die deutlich größeren Spielanteile bei knapp 75 Prozent Ballbesitz. Richtung Tor brachten die "Reds" allerdings zunächst weiter wenig zustande.

Wenige Chancen

So hatte Manchesters Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic kurz nach Wiederanpfiff die bis dato größte Chance des Spiels. Nach Vorarbeit von Paul Pogba zielte der Schwede allerdings per Kopf am von Loris Karius gehüteten Tor vorbei (55.).

In der Schlussviertelstunde erhöhte Liverpool nochmals den Druck und kam zu guten Möglichkeiten. So reagierte United-Schlussman David de Gea stark gegen einen Schuss von Can. Manchester zog sich mit zunehmender Spielzeit immer weiter zurück und erarbeitete sich schließlich den Punktgewinn.

sid/dpa | Stand: 17.10.2016, 22:58