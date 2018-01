Wer sich in diesen Tagen mit der spanischen Liga im Allgemeinen und mit dem FC Barcelona im Speziellen beschäftigt, wird dazu neigen, die Meisterschaft schon Ende Januar als entschieden zu betrachten. Elf Punkte Vorsprung hat der FC Barcelona auf den Zweitplatzierten Atlético Madrid, passend dazu schwächelte der vermeintlich größte Gegner Real Madrid über Wochen.

Der Weg zur Meisterschaft, er scheint in Spanien in diesem Jahr nur über die Katalanen zu führen. Und das hat eine Menge damit zu tun, dass man im Sommer in mancher Hinsicht umdachte.

Ausgerechnet Valverde

Es wird im Verein kaum Diskussionen darüber gegeben haben, dass die Saison 2016/17 als eine verlorene zu betrachten ist. Zwar holte Barca auch im dritten Jahr unter Luis Enrique Titel, allerdings waren weder die Meisterschaft noch der Titel in der Champions League darunter. Was zählt es da noch, wenn man den Pokal und den Superpokal holt? Und so musste Enrique, als Spieler eine Barca-Legende, gehen, und es kam ein Mann, dessen Vita die Fans aufschreien ließ - allerdings eher vor Schreck: Vorgestellt wurde Ernesto Valverde, 53, der in den vier Jahren zuvor Athletic Bilbao trainiert hatte, und noch früher für Teams wie Olympiakos Piräus und den FC Villarreal verantwortlich war.

Etwas mehr als ein halbes Jahr ist Valverde mittlerweile im Amt, und die Fans haben sich längst an den Mann gewöhnt, der als junger Spieler nicht über die Rolle des Ersatzspielers in Barcelona herausgekommen war. Als Trainer, da ist man sich einig, macht er aber einen guten Job, auch weil er Veränderungen nicht scheut. Vom Dogma des starren 4-3-3 hat er Barca ein Stück weit befreit, im Mittelfeld lässt er gerne auch mal vier Mann nebeneinander auflaufen.

Hat Barca erfolgreich umgebaut: Ernesto Valverde.

Noch immer sind es die vielen kurzen Pässe, die das Spiel der Katalenen prägen, doch unter Valverde darf die Mannschaft auch anders agieren. Wenn es der Spielverlauf hergibt, verordnet Valverde manchmal, auf Konter zu setzen. Sogar lange Bälle im Aufbauspiel soll es im Camp Nou ab und an zu bestaunen geben.

Paulinho überrascht sie alle

Und auch sonst entscheidet sich Valverde nicht immer für populäre Lösungen. Um das zentrale Mittelfeld zu stärken, ließ er für 40 Millionen Euro den Brasilianer Paulinho, immerhin schon 29, vom chinesischen Klub Guangzhou Evergrande verpflichten. Die Begeisterung in Barcelonas Fanszene hielt sich doch sehr in Grenzen. Aber der Erfolg gibt Valverde Recht: Fast immer kommt Paulinho zum Einsatz, nicht selten als Joker, er gibt dem Mittelfeld mit seiner Körperlichkeit und Dynamik eine ganz neue Note und trifft dazu auch noch regelmäßig - acht Treffer allein in der Liga gehen auf sein Konto.

Dazu kamen im Sommer der Portugiese Nélson Semedo von Benfica (30,5 Millionen), Gerrard Deulofeu (FC Everton/12), Marlon (Fluminense, verliehen an OGC Nizza/5) und natürlich Ousmane Dembélé, den man nach nur einem einzigen guten Jahr bei Borussia Dortmund unbedingt verpflichten wollte und für kolportierte 145 Millionen Euro auch bekam.

Geld regiert auch Barca

Und noch ein Star: Philippe Coutinho

Dass Dembélé seinen Wechsel nach Spanien mit fragwürdigen Mitteln erstreiken wollte, hinterfragte bei Barca niemand. Schließlich hatte man kurz zuvor ähnliches erlebt, als Superstar Neymar, der wohl keine Lust mehr hatte, im Schatten von Lionel Messi zu stehen, unbedingt nach Paris wechseln wollte. Auch er bekam seinen Willen und die Katalanen im Gegenzug 222 Millionen Euro. Das Sportdirektoren-Duo Robert Fernández und Pep Segura gibt das Geld mit beiden Händen aus und hat aus Barca einen der "Big Spender" des weltweiten Transfermarkts gemacht. Und weil diese Strategie den Erfolg brachte, machte man im Winter einfach genauso weiter.

Verteidiger Yerry Mina (Palmeiras São Paulo) kostete zwölf Millionen Euro, Liverpools Philippe Coutinho ließ man sich mindestens 120 und höchstens 160 Millionen Euro kosten, auch spanische Medien sind sich da uneinig. Je nachdem, welche Summen man zugrunde legt, kratzt Barcelona bei den Transferausgaben an der 400-Millionen-Euro-Marke oder hat diese schon überwunden. Fast unnötig zu erwähnen, dass der Schritt aus der berühmten Jugendakademie "La Masia" in den Profikader wohl nie schwerer war als heute.

Die Zeiten, in denen die Katalanen gerne mit dem Zeigefinger auf die "Galaktischen" aus Madrid zeigten und sich über deren Transfergebahren aufregten, sind vorbei.

Messi trifft und trifft und trifft

Und so darf man sich über einen echten Luxuskader freuen, dessen Säulen allesamt Weltklasse verkörpern. Marc-André ter Stegen ist derzeit vielleicht der beste Torhüter der Welt, die Verteidigung um Piqué und Samuel Umtiti ließ in 21 Ligaspielen erst zehn Gegentore zu, und auch Sergio Busquets und Ivan Rakitic gehören im zentralen Mittelfeld unbestritten zur europäischen Spitze. Da fällt es kaum ins Gewicht, dass Altstar Andrés Iniesta mit 33 Jahren im Herbst seiner Karriere angekommen ist, schließlich gibt es ja für die Offensive noch jede Menge Hochkaräter: Dembélé, der aufgrund seiner Verletzungen noch auf den Durchbruch wartet, Coutinho, Luis Suárez und natürlich Messi.

Während dessen ewiger Konkurrent Cristiano Ronaldo bei Real Madrid in diesem Jahr die eine oder andere Chance vergibt, trifft Messi wie eh und je: 27 Tore und 12 Vorlagen in 32 Pflichtspielen.

Messi und den FC Barcelona eint in diesen Tagen, dass sie in Spanien niemand stoppen kann. Der Weg zum 25. Meistertitel scheint frei.

Stand: 29.01.2018, 12:15