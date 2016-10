Barca feiert Last-Minute-Sieg

Eine möglicherweise schwere Knieverletzung von Kapitän Andres Iniesta hat den Auswärtssieg des spanischen Fußball-Meisters FC Barcelona beim FC Valencia überschattet. Beim 3:2 (1:0)-Erfolg der Katalanen wurde der spanische Welt- und Europameister nach 14 Minuten unter Tränen vom Platz getragen. Zuvor hatte er sein rechtes Knie bei einem harten Foul von Enzo Perez überstreckt. Eine Diagnose lag zunächst nicht vor.

Foulelfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit

Ohne ihren Strategen taten sich die Katalanen mit dem deutschen Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen schwer. Nach dem Führungstreffer von Superstar Lionel Messi (22.) drehte der Gastgeber durch Tore des von Barca an Valencia ausgeliehenen Munir El Haddadi (52.) und Rodrigo (56.) innerhalb von vier Minuten die Partie. Dem Ausgleich seines Sturmkollegen Luis Suarez (62.) ließ Messi in der vierten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer per Foulelfmeter folgen.

sid/dpa/red | Stand: 22.10.2016, 18:12