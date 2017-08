Neymar-Nachfolger gesucht - Dembélé auf der Liste

Es ist davon auszugehen, dass der FC Barcelona in den kommenden Wochen eine gewichtige Rolle auf dem internationalen Transfermarkt spielen wird. Sage und schreibe 220 Millionen Euro haben die Katalanen gerade für den Verkauf von Neymar erhalten, einen nicht unerheblichen Teil davon wird der Verein direkt wieder investieren, um einen Nachfolger zu verpflichten. Namen geistern viele durch die Medien, doch glaubt man Berichten aus Spanien und Frankreich, dann steht ein heißer Kandidat in Deutschland unter Vertrag: Dortmunds Ousmane Dembélé.

Barca-Sportdirektor will nach Dortmund reisen

Die Zeitungen "El Mundo Deportivo" und "L'Equipe" berichten übereinstimmend, dass Barcelonas Sportdirektor Robert Fernandez in der kommenden Woche persönlich nach Dortmund reisen wird, um ein Angebot für Dembélé abzugeben. Angeblich hatte Barca im Juni bereits 50 Millionen Euro für den 20-jährigen Franzosen geboten, jetzt könnte sich die Summe leicht verdoppeln - das wären dann Dimensionen, bei denen auch die BVB-Bosse schwach werden könnten.

Der BVB könnte Dembélé kaum ersetzen

Für Dortmunds Trainer Peter Bosz wäre das ein harter Schlag, schließlich zählte Dembélé in der letzten Saison zu den besten Offensivspielern der Bundesliga. 6 Tore und 13 Vorlagen in 32 Einsätzen trug Dembélé bei, doch alleine daran lässt sich sein Wert für das Spiel des BVB nicht bemessen. So unbekümmert wie Dembélé trat kein anderer Dortmunder auf, so schnell wie er ist ohnehin keiner - gerade jetzt, wo Marco Reus nach seiner Kreuzbandverletzung noch nicht wieder einsatzfähig ist, und Neuzugang Maximilian Philipp noch Zeit zur Akklimation braucht, wird man sich nur zähneknirschend mit dem Gerücht auseinandersetzen. "Wenn ich mir Gedanken über alles mache, was passieren kann, dann schlafe ich schlecht. Das versuche ich nicht zu tun", sagte Bosz wenige Tage vor dem Supercup gegen den FC Bayern.

Die Liste der Kandidaten ist lang

In französichen Medien wird derweil über ein Interview berichtet, das Dembélé im Vorjahr gegeben haben soll. Darin hatte er offenbar erklärt, eines Tages gerne für Barcelona auflaufen zu wollen. Zuletzt hatte Dembélé aber immer wieder betont, dass ein Abschied aus Dortmund kein Thema für ihn sei. Sollte er bei dieser Meinung bleiben, müsste sich Barcelona nach einer Alternative umsehen. Der Brasilianer Coutinho vom FC Liverpool wird ohenhin schon rund um Barcelona gehandelt, das gilt auch für Kylian Mbappè (AS Monaco), Paulo Dybala (Juventus Turin) oder Antoine Griezmann (Atletico Madrid).

red/sid/dpa | Stand: 04.08.2017, 14:51