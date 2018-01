Cristiano Ronaldo und Weltmeister Toni Kroos haben Trainer Zinédine Zidane bei Real Madrid erst einmal aus der Schusslinie genommen. Ronaldo erzielte am Samstag (27.01.2018) beim 4:1 (2:0) der "Königlichen" im Verfolgerduell beim FC Valencia jeweils vom Elfmeterpunkt zwei Treffer zur 2:0-Führung, Kroos (89. Minute) sorgte für den Endstand.

Drei Tage nach der blamablen 1:2-Heimniederlage gegen Außenseiter CD Leganes und dem damit verbundenen Aus im Pokal-Viertelfinale behaupteten die in der Liga abgeschlagenen Madrilenen am 21. Spieltag der Primera Division immerhin Platz vier.

Montoya spielt Real in die Karten

Europameister Ronaldo war zunächst in der 16. Minute vom Punkt erfolgreich, nachdem er zuvor selbst von Martin Montoya gefoult worden war. In der 38. Minute gelang dem Portugiesen ebenfalls per Strafstoß sein achter Saisontreffer. Erneut Montoya hatte zuvor Karim Benzema im Strafraum von den Beinen geholt. Santi Mina (58.) brachte den Tabellendritten dann noch einmal heran.

Doch in der Schlussphase sorgte Real für klare Verhältnisse. Erst Marcelo (84.) und dann Toni Kroos mit einem präzisen Schuss ins rechte untere Eck stellten auf 4:1.

Lücke zu Valencia fast geschlossen

Durch den elften Saisonsieg rückte Madrid bei einem Spiel weniger bis auf zwei Punkte an das drittplatzierte Valencia heran. Tabellenführer Barcelona, der am Sonntagabend Abstiegskandidat CD Alaves empfängt, liegt 16 Punkte vor dem Dauerrivalen aus der Hauptstadt.

