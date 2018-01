Der Vierte der spanischen Primera Division verlor am Samstag (13.01.2018) zuhause gegen den FC Villarreal durch einen Gegentreffer in der Schlussphase mit 0:1 (0:0). Die Gäste verkürzten dank des Kontertreffers von Pablo Fornals (87. Minute) den Rückstand in der Tabelle auf das Team von Trainer Zinédine Zidane auf nur noch einen Punkt. Zidane hatte in dieser Woche seinen Vertrag vorzeitig bis 2020 verlängert. Madrid, das mit Nationalspieler Toni Kroos spielte, muss nun auch um die Qualifikation für die Königsklasse bangen.

Der Champions-League-Sieger ist seit drei Pflichtspielen ohne Sieg und liegt weiter 16 Punkte hinter dem Tabellenführer und Erzrivalen FC Barcelona zurück. Der Rückstand könnte am Sonntagabend weiter anwachsen. Barca, in dieser Saison noch ungeschlagen, ist bei Real Sociedad San Sebastian zu Gast. Der Lokalrivale Atletico ist auch schon um zehn Punkte enteilt. Nach dem 1:0 (1:0) bei SD Eibar ist der zehnmalige Meister Barcelonas Verfolger Nummer eins.

dpa/sid/red | Stand: 13.01.2018, 20:23