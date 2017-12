FC Barcelona für Clasico gerüstet

Der FC Barcelona festigte die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga. Das Starensemble um Lionel Messi gewann gegen Deportivo La Coruna mit 4:0 (2:0). Die Treffer für Barça erzielten Luis Suarez (29./47.) und Paulinho (41./75.). Für die weiterhin ungeschlagenen Katalanen, bei denen Nationalspieler Marc-Andre ter Stegen im Tor stand, war es bereits der 13. Saisonsieg. Messi verschoss dabei einen Foulelfmeter (70.).

Atlético Madrids Fernando Torres (r.) feiert mit Yannick Carrasco.

Atletico besiegte das vom Abstieg bedrohte Deportivo Alaves mit 1:0 (0:0) und verdrängte den FC Valencia, der mit 1:2 (0:0) bei SD Eibar verlor, vom zweiten Tabellenplatz. Fernando Torres schoss das weiterhin ungeschlagene Atletico mit seinem ersten Saisontreffer (74.) zum Arbeitssieg.

Barcelona (42 Punkte) führt die Tabelle nach 16 Spieltagen souverän vor Atletico Madrid (36) und dem FC Valencia (34) an. Real Madrid ist mit einem Spiel weniger und 31 Zählern aktuell Vierter. Die Mannschaft um Weltfußballer Cristiano Ronaldo hatte am Samstag als erster Verein den Club-Weltmeister-Titel verteidigt. Der Champions-League-Sieger gewann das Finale in Abu Dhabi gegen den Südamerika-Meister Gremio Porto Alegre mit 1:0.

Am Samstag (23.12.2017) steigt das Spiel zwischen Real und dem FC Barcelona. Nicht im Clasico mitwirken kann Angreifer Paco Alcacer, der mit einer Muskelverletzung am linken Oberschenkel nach 22 Minuten vom Platz musste und nach Klubangaben etwa drei Wochen ausfallen wird.