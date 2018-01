Erst schoss der Stürmer Atlético Madrid bei seinem ersten Spiel in der spanischen Fußball-Liga seit knapp dreieinhalb Jahren zum 2:0 (1:0) gegen den FC Getafe - dann flog er wegen des Jubels auf dem Zaun mit den Fans mit Gelb-Rot vom Platz (beides 68.). Kurz zuvor hatte Costa für einen Ellbogenschlag die erste Verwarnung (60.) gesehen.

Gerade erst spielberechtigt

Neben Costa, der unter der Woche bereits in der Copa del Rey getroffen hatte, war Angel Correa (18.) erfolgreich. Costa war Ende September vom englischen Meister FC Chelsea zu Atlético zurückgekehrt. Er ist aber erst seit Beginn des Jahres spielberechtigt. In der Tabelle liegt Atletico als Zweiter sechs Punkte hinter dem FC Barcelona, der aber am Sonntag (07.01.18) wieder auf neun Zähler davonziehen kann.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 06.01., ab 22.50 Uhr

dpa/sid/red | Stand: 06.01.2018, 16:19