"La-Liga"-Deal - Saudische Profifußballer nach Spanien

Jetzt aber den Eindruck zu erwecken, dass dieser Transfer sportlich irgendeinen Sinn ergibt, bemüht sich Villarreal gar nicht erst: "Der Verein wird damit einen Spieler im Kader haben, der helfen wird, in der arabischen Welt, wo La Liga der meistbeachtete Wettbewerb ist, Bekanntheit zu erlangen" , teilt der Klub der Presse mit.

Praxis auf hohem Niveau - im Training

Auf der Gegenseite sollen die saudischen Nationalspieler, die allesamt in ihrer heimischen Liga spielen und dort mitten in der Saison sind, Praxis auf hohem fußballerischem Niveau erhalten, um bestens vorbereitet zur Weltmeisterschaft zu fahren. Ob diese Spieler die Klasse mitbringen, um auch im regulären Ligabetrieb in Spanien mitwirken zu dürfen, ist offen. Am vergangenen Spieltag wurde keiner der neun Profis eingesetzt.

WM-Generalprobe gegen Deutschland

Ob die Kooperation fruchtet und die saudischen Spieler sich verbessern, oder sogar das höhere fußballerische Niveau verinnerlichen können, wird sich schon kurz vor der kommenden Weltmeisterschaft zeigen. Am 8. Juni empfängt die deutsche Nationalmannschaft den Wüstenstaat zur WM-Generalprobe in Leverkusen.

Stand: 30.01.2018, 09:32