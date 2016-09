Nach Skandal um Ex-Nationaltrainer Allardyce

Die Nachricht von der Entlassung von Fußball-Nationaltrainer Sam Allardyce sorgt in England für viel Wirbel. Dabei scheint das heimlich aufgezeichnete Gespräch zwischen Allardyce und verdeckt recherchierenden Journalisten des "Daily Telegraph" nur ein kleiner Teil einer großen Aufdeckungsgeschichte zu sein.

Wie die britische Tageszeitung am Mittwoch (28.09.16) berichtet, habe man weitreichende Beweise für Korruption im englischen Fußball. Nicht nur Allardyce, auch einige Spieleragenten wurden heimlich gefilmt, wie sie davon erzählen, dass sie englische Teammanager, also Trainer, für Transfers bezahlt hätten.

Italienischer Agent: "Gierige" Manager

Einer davon ist Pino Pagliara, ein italienischer Agent, der 2005 wegen Spielmanipulaiton für fünf Jahre vom Profifußball-Geschäft ausgeschlossen wurde. Er spricht von "gierigen" Managern erzählt von Codes zwischen ihnen und den Agenten. Wenn er bei einem Treffen beispielsweise nach einem "kleinen Kaffee" gefragt hätte, wäre klar gewesen: Dieser Deal wird "unter der Hand" ablaufen.

Im Gespräch mit den Journalisten, die über den ganzen Sommer stattgefunden haben sollen, nennt Pagliara insgesamt acht Namen. Allesamt aktuelle oder ehemalige Premier-League-Manager. Sie alle hätten Boni für Spieler-Transfers kassiert - fünf davon habe er selbst bezahlt, berichtet der "Daily Telegraph".

Allardyce in Bedrängnis

Obwohl die Zeitung bislang keine Namen nennt, soll Allardyce auch in dieser Geschichte eine größere Rolle spielen. Der 61-Jährige hatte den verdeckten Journalisten, die sich als Vertreter einer ostasiatischen Firma ausgegeben hatten, erklärt, wie man die Regeln des englischen Fußballverbands ( FA ) zum Besitz von Transferrechten umgehen kann.

2014, beim Transfer vom einstigen Top-Talent Ravel Morrison, habe es "ungeklärte Zahlungen" gegeben. Allardyce war damals Manager von West Ham United, die den Spieler an Cardiff City verliehen haben. Pagliara soll nach eigenen Angaben als Agent involviert gewesen sein. Der walisische Klub stellte später Untersuchungen an, die bislang erfolglos blieben.

Transkripte an die FA gegeben

Die übrigen Manager, die Pagliara belastet, hat die Zeitung namentlich bisher nicht öffentlich gemacht. Man habe aber zugestimmt, die Transkripte der Filmaufnahmen an die FA und an die britische Polizei weiterzugeben. Der Verband hat dieser Tage also weitaus mehr zu tun, als nach einem Nachfolger für Allardyce zu suchen. Der Premier League könnte ein handfester Skandal ins Haus stehen.

msc | Stand: 28.09.2016, 12:05