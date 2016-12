Schwierige erste Jahre in England

Dabei war seine Anfangszeit in England alles andere als leicht. Ferguson musste in seiner zweiten kompletten Saison wieder einen Rückschlag in Kauf nehmen. Während Arsenal Meister wurde, landete United erneut nur auf Rang elf. In der Spielzeit 1989/90 kämpfte der Klub sogar lange gegen den Abstieg, rettete sich aber auf Platz 13 - und gewann gleichzeitig den englischen Pokal, den FA Cup. Es sollte der erste von vielen Titeln Fergusons mit Manchester United sein. Die Trophäe sollte Ferguson, der schon vor dem Rausschmiss stand, Auftrieb verleihen. Platz sechs 1991 und die Vize-Meisterschaft in der letzten Saison der sogenannten First Division 1991/92 folgten. Im ersten Jahr der Premier League - so hieß fortan Englands höchste Spielklasse - sollte es dann endlich so weit sein.