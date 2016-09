Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin verlor das Prestigeduell bei Inter Mailand am Sonntagabend (18.09.2016) mit 1:2 (0:0) und bleibt mit neun Punkten Zweiter hinter Spitzenreiter SSC Neapel (10). Der Schweizer Abwehrspieler Stephan Lichtsteiner hatte die Gäste in der 66. Minute in Führung gebracht. Doch der Argentinier Mauro Icardi (68.) und der frühere Wolfsburger Ivan Perisic (78.) drehten die Partie noch. Damit rückte Inter auf Platz sechs vor. Nach der Gelb-Roten Karte für Ever Banega (90.) beendeten die Gastgeber die Partie mit neun Feldspielern.

Neapel an der Spitze

Tags zuvor hatte der SSC Neapel sich an die Tabellenspitze geschoben. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri bezwang den FC Bologna im heimischen Stadio San Paolo 3:1 (1:0). José Callejon (14.) und Arkadiusz Milik (68., 78.) trafen für die Neapolitaner, Bologna kam durch Simone Verdi (56.) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Immobile trifft für Lazio

Der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Profi Ciro Immobile steuerte einen Treffer zum 3:0 (0:0)-Erfolg von Lazio Rom gegen Delfino Pescara bei. Der italienische Nationalstürmer war in der 76. Minute erfolgreich. Außerdem trafen Sergej Milinkovic-Savic (67.) und Stefan Radu (72.) für die Römer. Für Lazio war es der zweite Saisonsieg.

Ärger beim FC Turin

Für einigen Wirbel sorgte Trainer Sinisia Mihajlovic vor dem 0:0 seines FC Turin gegen den FC Empoli. Er überschüttete seinen argentinischen Angreifer Maxi Lopez (32) geradezu mit Spott. Dieser agiere, "als habe er eine Waschmaschine auf dem Rücken." Lopez sei nicht in der Verfassung, um zu spielen: "Er ist nicht fit und leidet unter seinem Übergewicht. Deshalb muss er bei uns im Training sehr hart arbeiten. Er muss Gewicht verlieren" , wetterte Mihajlovic am Samstag (17.09.2016).

AC Mailand im Aufwind

Unterdessen hat sich der AC Mailand mühsam nach vorne gearbeitet. Bei Sampdoria Genua feierte Milan am Freitagabend (16.09.2016) dank eines späten Treffers von Carlos Bacca (85. Minute) einen 1:0-Sieg. Nach vier Spielen hat der frühere Champions-League-Sieger damit sechs Punkte auf dem Konto und ist zunächst Sechster. Der Mailänder Ex-Club des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi erhofft sich nach der Übernahme durch chinesische Investoren endlich wieder Aufwind in der Serie A.

Stand: 18.09.2016, 20:36