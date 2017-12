Für den italienischen Fußball ist es eigentlich ein trauriger Tag. Wenn in Moskau die Gruppen für die WM 2018 in Russland ausgelost werden, ist der viermalige Weltmeister nicht dabei. Trösten dürfen sich die Tifosi mit dem Topduell der italienischen Serie A. Der ungeschlagene Tabellenführer SSC Neapel trifft im heimischen Stadio San Paolo auf Titelverteidiger Juventus Turin. Es ist das Match, auf das die Fans seit Wochen warten. Mehr Spitzenspiel geht nicht.

Sechs Mal in Serie hat die "Alte Dame" aus Turin zuletzt die Meisterschaft geholt. Jetzt könnte es erstmals nicht reichen. Vier Punkte liegt der Dritte Juventus hinter Napoli, bei einer Niederlage wären es sieben Zähler. Zwei Pleiten hat Turin in dieser Spielzeit schon einstecken müssen.

"Nicht das entscheidende Spiel"

Napoli-Trainer Maurizio Sarri gibt sich alle Mühe, die Bedeutung des Spitzenduells herunter zu spielen. "Es ist nicht das entscheidende Spiel um die Meisterschaft, denn es sind noch viele andere Partien zu spielen" , sagt er: "Wenn wir siegen, haben wir in der Tabelle aber einen wichtigen Vorteil gegenüber Juventus." Doch auch im Falle eines Dreiers will Sarri Juve nicht abschreiben. "Sie sind dann nicht aus dem Rennen sein. Sie werden bis zum Ende kämpfen" , so der Coach.

Allegri gibt Favoritenrolle ab

Sein Turiner Kollege Massimiliano Allegri sieht das ähnlich, doch die Favoritenrolle gibt er gerne ab. "Napoli hat ein beeindruckendes Tempo angeschlagen und spielt außergewöhnlich" , sagt er und erklärte Neapel dann auch gleich mal zum ersten Titelanwärter.

So begeistern die Süditaliener vor allem mit ihrem Offensivspiel, in dem Mittelstürmer Dries Mertens und die beiden Flügelspieler Lorenzo Insigne und Jose Collejon heraus stechen. Prunkstück ist die Abwehr um Chef Kalidou Koulibaly. In 14 Ligaspielen gab es erst neun Gegentreffer.

Einsatz von Hinguain fraglich, Höwedes verletzt

Napolis Defensive muss nun gegen die beste Sturmreihe der Liga ran. 40 Tore hat Juventus schon gemacht, das ist der Spitzenwert. Paulo Dybala traf schon 14 Mal, Gonzalo Hinguain hat zehn Treffer auf dem Konto.

Doch ob der spielen kann, entscheidet sich erst kurz vor dem Spiel. Der ehemalige Napoli-Stürmer wurde an der Hand operiert, sein Einsatz ist fraglich. Nicht mit von der Partie ist Benedikt Höwedes. Der ehemalige Schalker zog sich im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Erst am vergangenen Spieltag hatte er nach wochenlanger Verletzungspause sein Pflichtspieldebüt für Juve gegeben. Beim 3:0 gegen den FC Crotone stand Höwedes in der Startelf und wurde nach 68 Minuten ausgewechselt. Verzichten muss Juventus auch auf Ex-Bayern-Profi Mario Madzukic.

Bilanz spricht für den SSC

Die Bilanz spricht klar für den SSC. Von den vergangenen 13 Pflichtspielen in Neapel konnten die Turiner nur ein einziges gewinnen. Und dennoch: Juventus wurde zuletzt sechs Mal in Serie Meister, weil es in der Lage war, auf den Punkt da zu sein. Die direkten Duelle gegen Konkurrenten um den Titel wurden meist gewonnen.

Inter der lachende Dritte?

Nutznießer eines Turiner Sieges in Neapel könnte Inter Mailand sein. Die Nord-Italiener sind ebenfalls noch unbesiegt und liegen in der Tabelle nur zwei Punkte hinter dem SSC. Mit einem Sieg gegen Chievo Verona könnten sie an Neapel vorbei ziehen - und wären dann der lachende Dritte des Topspiels.

red/sid/dpa | Stand: 01.12.2017, 10:37