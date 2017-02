Beim 0:2 (0:1) am Samstag traf Bergamos Innenverteidiger Mattia Caldara (28., 70. Minute) doppelt und beschert seinem Team damit vorrübergehend den Sprung auf Tabellenplatz vier. Neapel, die zuletzt am 29. Oktober 2016 gegen Meister Juventus Turin verloren, bleibt mit 54 Punkten nach 26 Spielen auf Rang drei hinter dem AS Rom und Juventus Turin.

Die Römer müssen am Sonntagabend im Topspiel beim Fünfplatzierten Inter Mailand antreten. Juventus Turin, die unter der Woche den FC Porto in der Champions League besiegen konnten, empfängt den FC Empoli.

red | Stand: 25.02.2017, 20:30