Die Roma mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger besiegte Tabellenführer Juventus Turin am Sonntagabend (14.05.2017) mit 3:1 (1:1) und wahrte somit seine kleine Chance auf den Scudetto. Champions-League-Finalist Juventus Turin, der ohne den am Oberschenkel verletzten Sami Khedira antrat, liegt zwei Spiele vor Saisonende noch vier Punkte vor dem AS Rom. Ein Sieg fehlt dem Titelverteidiger zur sechsten Meisterschaft in Serie und der 33. insgesamt.

Erste Juve-Pleite seit Januar

Anfangs sah es gut aus für Juventus, das durch Mario Lemina (21.) in Führung ging. Daniele De Rossi (25.), Stephan El Shaarawy (56.) und Radja Nainggolan (65.) drehten das Spiel. Für Juventus war es die erste Liga-Niederlage seit Mitte Januar. Tabellendritter bleibt der SSC Neapel nach einem 5:0 (1:0) beim FC Turin. Auch Neapel hat angesichts von fünf Punkten Rückstand noch eine Minimalchance auf den Titel.

sid/red | Stand: 14.05.2017, 22:48