Fußball unter "ferner liefen"

Große Schlagzeilen schrieb der 32-Jährige mit seinem erneuten Treffer aber nicht. Wer am Abend bei den Tageszeitungen Chicago Tribune und Chicago Sun-Times online nach Sport-Nachrichten suchte, wurde zwar mit allerlei Neuigkeiten von den Blackhawks (Eishockey), Bulls (Basketball) und Cubs (Baseball) gefüttert - zum Fire-Sieg gegen New England fand sich auch Stunden nach dem Schlusspfiff dagegen kein Wort.

Schweinsteiger, der am Donnerstag gemeinsam mit Ehefrau Ana Ivanovic beim 0:1 der Blackhawks gegen die Nashville Predators auf der Tribüne gesessen hatte und ein Trikot mit der Nummer 31 überreicht bekam, dürfte das herzlich egal sein. Zwei Siege, ein Remis - die Bilanz der ersten Wochen seines USA-Abenteuers ist wahrlich positiv.

Coach Paunovic meinte sogar: "Jetzt haben wir das Gefühl, dass wir jedes Spiel gewinnen können. Das war in der Vergangenheit anders" und lobte sowohl Schweinsteiger als auch Neuzugang Nikolic, der in Überzahl auch das 2:0 (47.) erzielt hatte.

Einmonatige Auswärtstour

"Ich bin nicht überrascht, dass beide sich so schnell eingefügt haben. Sie waren von Beginn an bereit zu kommen und zu gewinnen." Weiter geht es für Schweinsteiger schon am Freitag, im Auswärtsspiel beim Toronto FC wartet auf den Routinier noch einmal echtes Neuland: "Ich war noch nie in Kanada. Auf dieses Spiel freue ich mich schon sehr."

Nach dem Spiel in Kanadas größter Stadt geht es für Chicago nach New York, genauer gesagt New Jersey. Dort trifft die Mannschaft am 29. April auf die New York Red Bulls. Chicago und New York trennt aktuell nur ein Punkt in der Tabelle. New York hat zudem ein Spiel mehr auf dem Konto.

Zum Abschluss des dreiwöchigen Auswärtsprogramms geht es dann an die US-Westkünste. Gegner ist am 6. Mai Los Angeles Galaxy, das frühere Team von David Beckham. Die Partie gegen die Mannschaft von US-Nationaltrainer Bruce Arena könnte besonders aus deutscher Sicht interessant sein. Mit Schweinsteiger und dem ehemaligen Schalker Jermaine Jones stehen dann gleich zwei ehemalige Bundesligaprofis auf dem Spielfeld.

sid/red/dpa | Stand: 17.04.2017, 13:39