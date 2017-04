Schweinsteiger stand beim 2:2 (1:0) gegen Montreal Impact nicht nur in der Startelf, sondern verewigte sich nach einer guten Viertelstunde auch gleich in der Statistik der Major League Soccer.

Kopfball zur Führung

Nach einem Eckball für Fire startete der auf der Zehnerposition aufgebotene Deutsche in die Spitze durch und köpfte den Ball mit Wucht zur Führung ein. In der Folgezeit war die Partie nicht immer ein Augenschmaus, doch das lag nicht am starken Schweinsteiger.

Obwohl er erst wenig Gelegenheit hatte, mit seinen neuen Kollegen zu trainieren, setzte der ehemalige Bayern- und ManU-Profi immer wieder Akzente - und hielt sogar die kompletten 90 Minuten plus fünf Minuten Nachspielzeit durch.

Juninho fliegt vom Platz

Und seine Führungsqualität war auch gleich gefragt. Nach einer Stunde hatte Matteo Mancouso per Kopf für den Ausgleich gesorgt, danach wurde es eng für Fire: Juninho sah in der 71. Minute die Gelb-Rote Karte. Dach flog in der hitziger werdenden Partie aber auch Montreals Victor Cabrera (80.) mit Rot vorzeitig vom Platz.

Schweinsteiger hätte kurz nach dem zweiten Feldverweis beinahe die erneute Führung besorgt, doch sein sehenswerter Volleyschuss aus 14 Metern ging Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

Zwei späte Tore

Als alles schon nach einer Punkteteilung aussah, ging dann Montreal in Führung: Begünstigt vom schwachen Chicago-Keeper Jorge Bava traf Ballou Tabla in der 90. Minute aus 20 Metern mit einem haltbaren Flachschuss.

Fire schien geschlagen, doch der überraschend fitte Schweinsteiger trieb sein Team weiter an - und wurde belohnt. In der dritten Minute der Nachspielzeit rettete Luis Solignac mit einem Klasse-Distanzschuss zum 2:2 zumindest das hochverdiente Remis für Chicago.

Platz im Mittelfeld

Nach vier Saisonspielen liegt Fire nun mit einem Sieg, zwei Remis und einer Niederlage im Mittelfeld der Tabelle. Die vergangene Spielzeit hatte das Team auf dem letzten Platz der Eastern Conference beendet.

Stand: 02.04.2017, 00:18