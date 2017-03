Anderer Modus, weite Reisen

Gewöhnen muss er sich vor allem an einen anderen Modus und an weite Anreisewege. Die 22 Teams sind in eine Eastern und eine Western Conference aufgeteilt. Schweinsteiger tritt mit Chicago im Osten an.

Jede Mannschaft bestreitet in der regulären Season 34 Spiele - es geht nicht nur gegen jede Mannschaft der eigenen Conference, sondern auch gegen die aus der anderen. Der Meister wird in einer Playoff-Runde entschieden, Auf- und Absteiger gibt es keine.

Chicago keine große Nummer

Die Saison läuft schon, und Chicago ist durchwachsen gestartet. Das Team erreichte ein Unentschieden gegen Columbus Crew, es folgten ein 2:0 gegen Real Salt Lake im ersten Heimspiel und ein 0:4 bei Liganeuling Atlanta United. Chicago Fire gehörte zuletzt ohnehin nicht zu den großen Nummern in der MLS. In den vergangenen vier Jahren verpassten die "Men in Red", die 1998 ihren bisher einzigen Meistertitel gewannen, jeweils die Playoffs.

Einer der Spitzenverdiener

Schweinsteiger ist nicht der einzige alternde Star in der MLS. Der Italiener Andrea Pirlo und der Spanier David Villa spielen bei New York City FC. Der Engländer Ashley Cole läuft für Los Angeles Galaxy auf, der Brasilianer Kaka für Orlando City SC.

Eigentlich gibt es in der MLS einen "salary cap". Das Einkommen pro Spieler liegt bei maximal 480.625 Dollar. Schweinsteiger ist jedoch einer der so genannten "designated player" und fällt damit nicht unter diese Gehaltsobergrenze. Er soll umgerechnet 4,2 Millionen Euro verdienen. Eingeführt wurde das wegen David Beckham. Ein Wechsel des Engländers von Real Madrid nach Los Angeles hätte 2007 ansonsten nicht realisiert werden können.

Zweitliga-Niveau

Die Altstars werden nach Amerika gelotst, damit die Liga ihren Ruf aufpolieren kann. Das Spielniveau ist "vergleichbar mit dem oberen Drittel der 2. Bundesliga. Die Spieler sind unglaublich fit, nur taktisch gibt es noch etwas Nachholbedarf" , sagt der ehemalige Bundesliga-Profi Arne Friedrich, der schon selbst für Chicago Fire spielte.

Kritik schon im Vorfeld

Einstellen muss sich Schweinsteiger auch auf Kritik. Glaubt man der "Chicago Tribune", soll er wohl in erster Linie für einen gesteigerten Glamour-Faktor sorgen. "Sechs Dinge, die man über ihn und Ana Ivanovic wissen muss" , steht über einem Artikel der Zeitung, in dem das Promi-Ehepaar vorgestellt wird. Erst viel weiter unten geht es dann ums Sportliche. Immerhin hofft die "Tribune", dass der Weltmeister dem Klub "Glaubwürdigkeit und den Glanz eines Weltstars" verleiht.