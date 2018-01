Der Kontrakt des nun für United spielenden Angreifers in London lief allerdings auch nur noch ein halbes Jahr, so erhielt man zumindest noch einen Gegenwert für ihn.

Ansprüche passen nicht zur Realität

Nichtsdestotrotz: Arsenal, das ja angeblich kurz vor der Verpflichtung von Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang stehen soll, läuft in der Liga den Ansprüchen hinterher. Nach dem fünften Platz im Vorjahr steht der Klub aktuell nur auf Rang sechs. Die letzte Meisterschaft unter Trainer Wenger, der inzwischen seit über 20 Jahren dort in der Verantwortung steht, ist fast vierzehn Jahre her.

Mittlerweile sieht man nicht nur im Stadion, sondern selbst bei Sportveranstaltungen, die nichts mit Fußball zu tun haben, immer wieder Schilder mit der Aufschrift "Wenger out". Die eigenen Ansprüche entsprechen sowohl im Verein selbst als auch im Umfeld und bei den Fans eben nicht der eher tristeren Realität.

Fans halten ein Plakat, das den Rücktritt von Arsène Wenger fordert.

Spieler wechseln zu Ligakonkurrenten

Dass beinahe jeder ambitionierte Klub auch mal Spieler zu einem anderen Topverein ziehen lassen muss, ist in der Fußballwelt ganz normal. Dass aber immer wieder unzufriedene (Top-)Spieler zu den Konkurrenten in der eigenen Liga wechseln, ist ein offensichtlicher Trend beim FC Arsenal. Ein bisschen haftet dem Verein langsam das Image eines "selling clubs" an und das passt nun wirklich nicht zur eigenen Wahrnehmung.

2006/07 verließ Ashley Cole die "Gunners" im Streit und ging zum FC Chelsea. Dieser Wechsel bildete den Auftakt für die aus Arsenal-Sicht bedenkliche Entwicklung. 2009/10 folgten Emmanuel Adebayor und Kolo Touré, die es zu Manchester City zog. In der Spielzeit 2011/12 war es Samir Nasri, der ebenfalls die "Citizens" als Ziel hatte, genau wie Gaël Clichy.

Immer wieder Spielerwechsel

Es folgte der möglicherweise umstrittenste Transfer dieser Art: Robin van Persie wechselte den Arbeitgeber in der Saison 2012/13 und spielte fortan für Manchester United. Wiederum zwei Jahre später lehnte Bacary Sagna eine Vertragsverlängerung ab und schloss sich - wenig überraschend in dieser Reihe - einem Klub aus Manchester an. Diesmal war City wieder an der Reihe.

In der aktuell laufenden Spielzeit waren es Alex Oxlade-Chamberlain, dessen Dienste sich der FC Liverpool etwa 38 Millionen Euro kosten ließ, sowie jetzt eben Sánchez, die ihren Arbeitsplatz innerhalb des Königreichs wechselten. Cole, Touré, Clichy (2x), Nasri (2x) und van Persie gewannen nach ihrem Wechsel die Premier League. Cole wurde sogar Champions-League-Sieger. Solche Titel sind bei Arsenal schon sehr lange her.