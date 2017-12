Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp drehte am Samstag (30.12.2017) vor heimischem Publikum das Spiel gegen Leicester City und siegte dank Doppel-Torschütze Mohamed Salah nach einem Rückstand noch mit 2:1 (0:1). Liverpool geht damit als Tabellenvierter ins neue Jahr.

Kurz nach dem Anpfiff hatte Jamie Vardy (3. Minute) zunächst die Führung für die Gäste aus Leicester erzielt. Doch in der zweiten Hälfte gelang dem Ägypter Salah erst der verdiente Ausgleich (52.) und dann das Siegtor (76.) für die "Reds". Auch Liverpool-Stürmer Sadio Mané traf zweimal ins Tor. Doch der Senegalese hatte beide Male zuvor im Abseits gestanden, daher wurden die Treffer nicht anerkannt.

Rekordtransfer van Dijk nur auf der Tribüne

Liverpools Rekordtransfer Virgil van Dijk, der laut britischen Medien mit einer Ablösesumme von umgerechnet rund 84 Millionen Euro der teuerste Verteidiger der Welt ist, sah das Spiel von der Tribüne. Der Vertrag des niederländischen Nationalspielers in Anfield beginnt erst am 1. Januar 2018. Dann könnte van Dijk direkt zu seinem Debüt für die "Reds" kommen. Liverpool spielt am Neujahrstag beim FC Burnley.

Kantersieg für Meister FC Chelsea

Nationalspieler Antonio Rüdiger feierte derweil mit Meister FC Chelsea einen Kantersieg und reihte sich in die Liste der Torschützen ein. Beim 5:0 (3:0) gegen Stoke City erzielte der Abwehrspieler sein zweites Saisontor (3.). Außerdem waren Daniel Drinkwater (9.), Pedro (23.), Willian (73., Foulelfmeter) und Davide Zappacosta (88.) erfolgreich.

Der deutsche Teammanager David Wagner kam mit Huddersfield Town gegen den FC Burnley nicht über ein torloses Remis hinaus.

red/sid/dpa | Stand: 30.12.2017, 18:01