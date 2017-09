Meister Chelsea und Pokalsieger Arsenal trennten sich an der Stamford Bridge am Sonntag (17.09.2017) mit 0:0. Ein Treffer des deutschen Nationalspielers Shkodran Mustafi für Arsenal wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Chelseas David Luiz sah nach einem Foul am Ex-Schalker Sead Kolasinac in der 87. Minute die Rote Karte.

Özil fehlt verletzt

Mesut Özil stand wegen einer Muskelverletzung nicht im Kader der "Gunners", die ihre jüngsten beiden Duelle gegen den Lokalrivalen Chelsea - das FA -Cup-Finale und den Supercup - gewonnen hatten. Per Mertesacker blieb bei Arsenal auf der Bank, genauso wie der deutsche Verteidiger Antonio Rüdiger beim FC Chelsea.

Pep Guardiolas Manchester City fertigte den FC Watford am Samstag (16.09.2017) auswärts mit 6:0 (3:0) ab. Sergio Agüero (27. Minute/31./81.) erzielte seine Saisontore drei bis fünf, Gabriel Jesus (37.) auf Vorlage Agüeros sein viertes. Zudem trafen Nicolas Otamendi (63.) und Raheem Sterling (89., Elfmeter) bei Watford, das sich bis dahin als Überraschungsmannschaft hatte fühlen dürfen.

Can verhindert Niederlage

Der deutsche Teammanager Jürgen Klopp hingegen ist mit Liverpool außer Tritt geraten. Gegen den FC Burnley kamen die "Reds" am 5. Spieltag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und verloren den Kontakt zur Spitze. Der deutsche Nationalspieler Emre Can verhinderte mit der Vorlage zum Ausgleich von Mohamed Salah (37.) eine Niederlage.

Trainer David Wagner kam mit Aufsteiger Huddersfield Town zu Hause ebenfalls nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Leicester City. Für Leicester glich der englische Nationalstürmer Jamie Vardy (50./ Elfmeter) kurz nach der Huddersfield-Führung durch Laurent Depoitre (46.) aus.

Hodgson kann Trend nicht stoppen

Auch der neue Teammanager Roy Hodgson stoppte die Albtraumserie von Crystal Palace nicht. Der frühere Nationaltrainer verlor mit den Londonern gegen den FC Southampton mit 0:1 (0:1). Fünf Niederlagen ohne Tor ab Saisonstart bedeuten einen Negativrekord in der Premier-League-Geschichte. Hodgson, erst der dritte Premier-League-Teammanager jenseits der 70, hatte den nach nur 77 Tagen entlassenen Niederländer Frank de Boer beerbt.

Tottenham wartet weiter auf Sieg in Wembley

Tottenham Hotspur kam gegen Swansey City nur zu einem 0:0. Die "Spurs", die drei Tage zuvor noch mit 3:1 gegen Borussia Dortmund in der Champions League gewonnen hatten, warten damit weiterhin auf ihren ersten Sieg in der Premier League im Ausweichquartier. Das neue, eigene Stadion an der White Hart Lane soll zur kommenden Saison fertig sein.

sid/dpa/red | Stand: 17.09.2017, 16:34